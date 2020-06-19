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17年的台灣夢！杜力：「順著流走，人生自會有出路」

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成為電視節目《2分之一強》的特定班底，擁有自己的音樂事業，節目或表演現場中，妙語如珠的杜力，私底下其實是個喜歡安靜的人，在台灣有兩隻毛小孩陪伴，拍攝當天，還是小寶寶的柴柴Joe，在攝影棚內興奮地跑來跑去，陪伴杜力老爸一起工作，讓在台灣沒有家人的杜力，也能在聚光燈外，享受天倫之樂。

第一次見到台灣這個詞，是在知名運動鞋的鞋標上，「Made in Taiwan」，而在此之前，對於台灣是一無所知，杜力說：「我來台灣之前，完全不知道這個國家在哪裡？如果你給我看一個地球儀，我也點不出來台灣在哪裡？」大學畢業那年，原本想搬到美國德州，因緣際會之下，透過表哥的牽線，牽起了與台灣將近20年的緣分。來到台灣，第一個長駐的地方是嘉義，和不少外國朋友一樣，美食成為對台灣最深刻的印象，他繼續說：「我還記得剛來的第二天早上，早上起床去路邊逛逛，看到一家早餐店正在煎蛋餅，當時完全不知道蛋餅是什麼，點了一份來吃，超級驚訝，想著這是什麼食物，怎麼那麼好吃！」

被征服的胃，養成了後來幾十年的習慣，成為每天必吃的食物。台灣的魅力對他來說究竟是什麼？杜力說：「這裡是我永遠的第二個家。」

杜力─給自己目標，並非給自己壓力，順著流走，人生自會有出路。

台灣特產親和力

「台灣最美的風景是人。」或許這句話對很多人來說頗具爭議，但是對杜力來說，卻是一個不需要被質疑的 Hashtag，他說：「一開始我不習慣太過熱情，像是我的鄰居大媽，常常會關心我說，吃飽沒阿之類的，但有時候我就是不太喜歡講話，當遇到鄰居大媽時，就會很想要趕快離開，我知道她們是熱情，很關心我，但是有時候真的很累，沒有辦法陪她們聊天，就會想著要趕快離開。（笑）」鄰里大媽的功力可不能小覷，嘴上功夫了得，拉著你說話可能不是一兩分鐘就能結束。

杜力接著說：「一開始我的防備心比較重，會覺得別人對自己好，是不是有什麼動機或心機？後來發現大家都是真心想對你好，想要和你成為朋友，不會求什麼回報。所以我會說，『台灣最美的風景是人。』這句話一點也沒錯。」

實現目標的彼個所在

除了電視節目，擁有一副好歌喉的杜力，靠著自己的才華洋溢，在台灣成立自己的音樂團隊，當婚禮歌手，也在Bar駐唱，更曾發行過自己的音樂作品，對杜力來說，這一切的一切並不只是貴人相助，更非無來由的喜從天降，而是因為自己心底有堅定的目標，透過實力的播種，如今才能慢慢收割這些又香又甜的果實。他說：「直到現在，我還是逼自己每個禮拜要學三首新歌，不管是什麼語言，中文英文是一定要的，而在台灣就一定會需要會唱台語歌，雖然我不會說台語，但是用拼音的方式，我也要把這首歌練好。我認為目標很重要，如果不是心中一直有目標 Push 自己前進，也不會有現在的我。」

然而，對杜力來說，「實現目標」和「給自己壓力」，卻是不同層面的問題，他說：「我不喜歡給自己壓力，因為壓力會成為煩惱，不如說是我給自己很多目標，要實現目標，就要付出心血。但不要去想自己的付出會不會有回報，因為那些都不是自己能控制的，你要想的是，是否在抵達目標的路上，一心只想得到成果，就會患得患失，如果結果不滿意，很容易就會放棄，不去嘗試各種可能，對我來說，生活的意義就是這樣的，不要把自己設在一個框架內，而是要去找尋存在的意義。」

順著流走人生觀

不給自己框架，換句話說，就是要跳脫所謂的思想上的執著，杜力說：「不管是十幾年前來到台灣，現在持續留在台灣，都不是我計畫好的。在20幾歲到現在40歲的這段時光裡，台灣對我來說是相當重要的，因為她實現了我許多的人生目標，給了我很多成功的機會，我很感謝這一切。」

事實上，對杜力來說，最終極的願望，是退休後回到美國當農夫，過著無憂無慮的鄉村生活，愜意舒適地過完下半輩子，只是啟程的時機尚未到來，他說：「每年都想著，該走了，該往下一步前進了，回去過農夫生活吧！但是許多年過去了，我還是在這裡，每天還是吃著最喜歡的蛋餅（笑），但也說不定，說不定哪天早上醒來，行李整理好，就回美國去了，但是目前好像還沒有這樣的衝動。」

說是眷戀也行，說是捨不得也罷，台灣對於杜力，不僅僅只是一個事業有成的地方，而是一個深深刻在心裡，最重要的名字。

Q：介紹台灣迷人的地方？

最迷人的地方就是走到哪裡都有好吃的小吃，各處都有迷人的味道。

Q：給台灣大媽的一句話

大媽喜歡關心別人很溫暖，但是話太多會讓人煩。

Q：給台灣天氣的一句話

台灣實在太潮濕，我和我的狗狗都受不了，洗澡永遠洗不完

Q：給台灣現況的一句話

希望台灣能一直民主進步下去，在各方面都能達到更好的水平。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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