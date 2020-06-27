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夏天內外溫差大！學習「冷氣房保濕」7招　減少肌膚忽冷忽熱不敏感

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夏天冷氣房進進出出，內外溫差經常高於10度，容易帶來肌膚更乾燥刺激，讓肌膚也受極端溫度之苦，學習以下7個保養和保濕的方法，保護肌膚健康不敏感。

1.在外勤擦防曬

出門在外首要對抗紫外線，防曬一定不可少，若長時間待在戶外，每兩小時就要補擦，並搭配物理性方式的防曬如：抗UV陽傘、長袖衣物、帽子等輔助。

2.適時保濕降溫

此外，做好保養打底，肌膚不穩定狀況也能減低，可以使用化妝水做濕敷補水，隨身攜帶保濕噴霧、涼感濕紙巾、小型風扇等小物為身體紓緩降溫。

3.減少出汗對肌膚刺激

容易流汗、異味性皮膚炎或有汗臭問題的人，睡前在身體易出汗部位擦上止汗劑，並隨身攜帶手帕擦汗，能減少汗水對皮膚的刺激和身體異味產生，也降低進入冷氣房著涼的風險。

4.分段進入冷氣房

從戶外進入室內，膚溫瞬間驟降5度以上，以分段方式進入冷氣房，先在陰涼處待身體緩和後再步入室內，較能降低溫差帶來的刺激。

夏天內外溫差大，學習「冷氣房保濕」7招保養技巧對抗肌膚忽冷忽熱

5.增加環境溼度

在冷氣房長時間工作容易流失水分，辦公室準備清爽型的補水工具，如：保濕噴霧、保濕精華，並疊加保濕凝露做好鎖水。除了呵護肌膚，隨時放一杯水在身旁，或適度栽種室內植物，也能增加環境濕氣。

6.飲食補充

肌膚最好的保養方式是可以維持健康功能、提升自我防禦力，在飲食中適量補充好的膠質、油脂，如：鯖魚、堅果、酪梨等，皆富含優質 Omega-3 脂肪酸，增加肌膚的營養，長期下來也能保持肌膚的彈性和光滑。

7.夜晚修護

日間肌膚受到日曬、污染及空調等外在環境刺激受損，把臉溫和地洗乾淨是夜間保養第一步，潔顏不徹底，或過度去除油脂，都會影響肌膚健康，甚至直接造成肌膚傷害，如敏弱肌膚者就不適合去角質。

緊接著，趁剛洗完臉含水量高時做好補水、鎖水，讓水分留在肌底下。夏天容易出油出汗，過於滋養的產品對肌膚負擔大，可以選擇清爽型的精華、凝凍或輕乳霜，簡單保養不過度，保持肌膚健康狀態。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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