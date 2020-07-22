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盤點5間高質感泰國包包　冰滴藍、奶油白新款全是夯色，價格卻不貴

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喜歡到泰國旅行購物的你，因為疫情的關係無法如願，現在亞洲設計購物網站Pinkoi直接引進5間來自泰國的高質感包包品牌，並精選品牌最新推出的春夏系列手袋，讓你在家就能立即上網下訂，每一款更是應景夏日的繽紛色，包含酪梨綠、檸檬黃、冰滴藍、奶油白等。

whiteoakfactory

▲whiteoakfactory冰滴藍托特包，NT$899

由設計師Opal、Praew兩人一同創立whiteoakfactory，訴求打造出任何時間、場合都能搭配的包包，不僅是因為極簡風的包款，更重要的是親民的售價，讓許多女孩對whiteoakfactory可是愛不釋手。品牌最新將熱賣托特包換上沁涼的冰滴藍新色，在炎炎夏日攜帶再合適不過。

Theorem

▲Theorem檸檬黃半三角肩背包，NT$1,562

強調任何包款皆以環保材質打造而成的Theorem，不同於其它品牌單純極簡的風格，更以特殊剪裁設計外型，最新就以清新檸檬黃色系推出半三角肩背包，側邊看似三角形狀，換到正面又是方正的正方形，提供手提、肩背、斜背等多種揹法。

Pinsel on the Shelf

▲Pinsel on the Shelf礦石灰迷你水桶手袋，NT$1,949

由一群設計師於曼谷創立的包包品牌Pinsel on the Shelf，從日常生活擷取靈感，透過手工打造兼具設計感與功能性的實用手袋，品牌最新推出礦石灰迷你水桶手袋，選用柔軟皮革面料結合抽繩設計，創作出小巧外型的造型包款，抽繩即能當作手提把功能。

Woodview

▲Woodview奶油白方形木頭斜背包，NT$2,057

不同於其它包包品牌只單純只用布料、皮革製作包包，Woodview大膽創新加入木材工藝，品牌最新推出的奶油白方形木頭斜背包，就是在堅硬的外型加入柔軟的皮革材質，並點綴上流蘇設計，為包包增添趣味性，而手袋中的夾層設計也不馬虎，縫製多格夾層可以整齊放置物品。

Cozee

▲Cozee酪梨綠70s復古肩背包，NT$3,857

提到Cozee就會聯想到泰國最熱賣的半圓形錢包，不過其實Cozee也有推出多款設計風格手袋，像是最新上架的70S復古風肩背包，搭上近年來最受歡迎的酪梨綠色，方形結合馬鞍弧形的外觀，集都會、典雅、復古風格於一身，斜揹帶的設計兼具實用性。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 泰國, 泰國包包, 配件
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