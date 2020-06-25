4大精品早秋新包報到！Miu Miu可芙包換上新鎖扣、Versace立體玫瑰太浪漫

雖說時序才剛進入年中，但早秋系列卻已悄悄上架。這就讓我們來看看各大精品品牌最新推出的新星包包吧：

Dior

「每一季的高級訂製服系列都有一套預期會成功的套裝，命名為Bobby。」延續迪奧先生於回憶錄中提及的語句，Dior女裝暨配件創意總監 Maria Grazia Chiuri，在最新推出的2020早秋系列中，便將Bobby作為嶄新包款名稱，而這其實正是迪奧先生愛犬的名字。設計上，硬挺的Box小牛皮，將簡練而復古的包形完美體現，搭載上以現代美學重新詮釋的字母標誌，無論正看或反看皆呈現「CD」字樣，此外，內裡的絨面內襯使Bobby肩背包充滿自信優雅的Hobo精神。

▲售價（大、中、小）：NT$128,000、NT$110,000、NT$99,000



Versace

「我將包款命名為Virtus，因為它完美表達了Versace女人的價值觀：大膽的勇氣、自信的力量與開放的心胸。」自2019秋冬首次亮相後，Virtus包款便成為品牌標識象徵，尤其那以巴洛克花紋勾勒的金屬V型字母，更將品牌傳統美學完美襯托。最新的早秋系列中，Versace除了延用該V型字母，表達勇於實現自我的女性精神，也首次採用珍稀蟒蛇皮製作包身，體現城市奢華遊獵的主題。此外，百搭的純色款和浪漫的立體玫瑰裝點款也都在選擇中。

▲售價：（右）NT$76,500、（左）店洽查詢



Fendi

相信不少人都有發現，越來越多的品牌紛紛將鋪綿技術運用至包包設計上，藉以增添柔軟觸感，同時打造視覺上的3D立體效果。然而，在最新發布的早秋系列中，Fendi便將招牌的Baguette和Peekaboo包款套用該工藝，以毛絨鋪棉皮革製成浮凸交織的格紋樣式，精緻且細膩的做工無疑替品牌的皮革技藝再創另一新鮮時髦風貌！

▲售價：店洽查詢



Miu Miu

身為Miu Miu粉絲的你一定知道品牌最具代表性的皺褶設計，如今，全新的可芙包不但包身採用了大面積的皺褶，提把處更以手工編織辮子替整體注入不同走向的線條紋路，也因此，柔軟的澎鬆觸感也成了這顆可芙包的亮點之一。此外，Miu Miu創意總監Miuccia Prada也特地將取材自保險箱鎖頭的靈感轉化為包包鎖扣，打造浪漫與復古兼具的時髦包款。大小適中的尺寸＋七種不同顏色的選擇，無論是平日外出或是參加派對都可適用。

▲售價：NT$52,000



Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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