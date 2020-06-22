台灣女孩夏日穿衣最容易犯的5禁忌　百搭灰色其實超NG

夏天到了，越清涼的穿著當然越舒適，但你知道面對這炎熱的天氣，有哪一些是穿著上的忌諱嗎？以下編就點出五大台灣女孩容易在服裝選擇上犯錯的問題：

衣服顏色

相信大家應該都深刻感受過台灣夏天的氣溫有多麼悶熱，但熱就算了，只要一離開電風扇或冷氣房便立馬汗如雨下，面對這般情況最忌諱的穿著便是灰色系上衣！比起黑和白色，汗水吸收到灰色衣服時反而加深了汗漬的明顯度，也因此灰色衣服在夏日成了NG選擇。女孩們絕對別在重要的日子傻傻穿上灰色系衣服，以免造成尷尬的窘境發生喔。

內衣褲

雖說蕾絲或造型款的內衣褲的確比起素面無痕款來的更加性感可愛，但是，倘若你今天穿上的是一件合身上衣、一條貼臀的絲綢裙子…那麼請你絕對要先捨棄這些款式！因為貼身剪裁的上衣原先就是用來突顯身形曲線，此時若你又在內裡穿上蕾絲或造型內衣只會讓外在的線型輪廓顯得很彆扭，另外像是絲綢這類親膚的服裝也很容易顯出內在穿搭的痕跡。

無袖背心

夏天到了許多女孩都會選擇穿上無袖背心來減悶熱，但若你的手臂較肥胖的話請盡量避開削肩款式，因為這類剪裁的背心完全少了遮藏手臂肉的功能，反而增添視覺上的壯碩感。相對的，垂直線的肩帶背心則能有效修飾蝴蝶袖。

裙子長度

雖說在夏天穿上裙子比穿上褲子來的舒適涼爽，但編發現有很多女孩都忽略了裙子長度的重要性，也因此常常直接省略試穿過程。在挑選長裙時建議觀察一下裙擺線落於腳的位置為何處，舉個例子，若裙擺線正好落在小腿最粗的地方，那麼只會造成視覺上短腿的反效果，也因此裙擺的座落處特別的重要，有時間試穿就別再懶惰了！

露趾＆露跟涼鞋

看到這是否想說涼鞋出了什麼問題嗎？其實涼鞋沒有問題，但問題點就在露出的腳趾甲與後腳跟。大家是否有發現到夏天時，做腳部光療的比起冬天時來的多嗎？除了增添美觀也顯得乾淨許多，而腳後跟的定期去角質保養（背部也是）都是必須的，這小小的細節都是影響整體觀感不可無視的呦！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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