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小鬼喝醉「爬到睡著」被圍觀　攜手百威跨界翻玩80經典

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▲小鬼品牌AES攜手百威推出聯名系列，透露年輕時最丟臉的喝醉經驗！（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

藝人小鬼（黃鴻升）主理潮牌AES（ALIEN EVOLUTION STUDIO）近期破天荒與百威啤酒（Budweiser）推出跨界聯名系列，令他本人感到非常興奮，今（15日）出席「BUD X ARTISTS」百威潮流聯名發佈會，大方分享年輕時喝得爛醉的糗事：「這是我喝醉最丟臉的一次！」

▲百威X Artists。（圖／品牌提供）

小鬼今日穿著與百威啤酒的聯名白色西裝帥氣登場，個人潮牌AES已在台北東區開設十多年，一路走來以「沒有風格，只有精神」作為品牌宗旨，這次攜手百威的聯名系列則以復古八〇年代的「經典」風格為主，推出服裝、帽款、襪子、包款等多樣商品，只不過這些帥氣潮品通通只送不賣，只能靠著和好友們喝啤酒集點兌換。

▲百威X Artists。（圖／品牌提供）

小鬼坦言自己非常喜歡喝啤酒：「努力工作下班後，小酌一杯是最開心的事！」而且啤酒就是要跟一群好朋友們一起喝才有趣，平常最愛配著滷味、黑白切當下酒菜。提及醉酒往事，小鬼也大方的分享自己年少輕狂的喝醉事蹟：「因為覺得吐了很丟臉，所以爬出餐廳想要在花圃吐，結果爬到一半就睡著了！醒來的時候所有人的臉都在我上面，好像被霸凌一樣，更丟臉！」因為愛面子反而弄巧成拙，印象深刻到永遠忘不了。

▲百威X Artists。（圖／品牌提供）

與此同時，百威這次也與陳柏霖主理品牌（A）NOWHEREMAN推出一系列商品，雖然陳柏霖沒有現身，但活動現場也大方邀請到了專業級模特兒吳宜樺以及金曲製作人黃宣（YELLOW）為大家示範演繹。想看更多潮品細節，可參考《ET FASHION》早先為大家做的開箱介紹。

▲百威ＸArtists。（圖／記者王則絲攝）

▲百威X Artists聯名系列潮品。（圖／記者王則絲攝）

►試・開箱／小鬼、陳柏霖設計的潮服只送不賣　靠「喝啤酒」賺到

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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關鍵字：

小鬼, 黃鴻升, 百威啤酒, 啤酒, BUD, AES, 聯名, 聯名, 喝醉
fashion.net

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