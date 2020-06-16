超像AirPods！蘭芝氣墊粉餅外型美呆　粉紅、粉綠各有功能

▲蘭芝推出綠色的氣墊粉餅。（圖／翻攝自09c_ci IG、danbi_yo IG）



記者李薇／綜合報導

只有韓系品牌能夠超越自己，最近蘭芝推出全新的「Neo Cushion」，圓潤的粉綠色方形外盒設計，看起來就像是Air Pods的包裝，拿在手上不但非常有質感，還超級可愛，裡面的替換蕊芯也換成全新的科技，讓人忍不住想要用用看。

這塊全新的Neo Cushion主要分為粉綠色跟粉紅色兩款，粉綠色的單品主打控油、持妝，主要是霧面感的妝容效果，因此特別適合油性肌膚，或是夏天季節使用；粉紅色的款式就是主打保濕潤澤，因此使用起來是帶有光澤感的妝效，比較適合冬天以及乾性肌膚使用。

▲蘭芝全新的氣墊粉餅感覺超像是airpods。（圖／翻攝自sarasara0jh IG、n____mj IG）



不只是妝容效果跟設計改變，連粉撲都換上有點點的縫隙設計，使用起來可以更加均勻的吸附粉底，輕拍就可以打造細緻的妝感，不但上妝超快速又方便，連補妝都是相當時尚，拿在手上簡直就是潮流的象徵。台灣目前預計8月就會上市，而且一次兩塊都會登場，超級快速。

另外一款也是時尚感十足的方塊氣墊，則是NARS推出的超持久亮顏氣墊粉餅，不但擁有細緻的光澤感妝效，重點是黑色霧面的設計拿在手上就是帥氣的象徵，雖然已經推出許久，但在亞洲地區都掀起一股爆買的風潮。

▲NARS推出特惠組。（圖／品牌提供）



所以，品牌也在6月10日在板橋大遠百推出限定組，超持久亮顏氣墊粉餅（含盒）、裸光蜜粉餅（贈）加上迷你炫色腮紅，優惠價3,100元，想要入手這款氣墊粉餅，可以趁著特價趕緊入手，剛好還有定妝的蜜粉，買起來超划算。