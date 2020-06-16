fb ig video ETtoday search mobile

超像AirPods！蘭芝氣墊粉餅外型美呆　粉紅、粉綠各有功能

>

▲氣墊粉餅,airpods,蘭芝,laneige,氣墊,彩妝,。（圖／翻攝自 IG、 IG）

▲蘭芝推出綠色的氣墊粉餅。（圖／翻攝自09c_ci IG、danbi_yo IG）

記者李薇／綜合報導

只有韓系品牌能夠超越自己，最近蘭芝推出全新的「Neo Cushion」，圓潤的粉綠色方形外盒設計，看起來就像是Air Pods的包裝，拿在手上不但非常有質感，還超級可愛，裡面的替換蕊芯也換成全新的科技，讓人忍不住想要用用看。

這塊全新的Neo Cushion主要分為粉綠色跟粉紅色兩款，粉綠色的單品主打控油、持妝，主要是霧面感的妝容效果，因此特別適合油性肌膚，或是夏天季節使用；粉紅色的款式就是主打保濕潤澤，因此使用起來是帶有光澤感的妝效，比較適合冬天以及乾性肌膚使用。

▲氣墊粉餅,airpods,蘭芝,laneige,氣墊,彩妝,。（圖／翻攝自 IG、 IG）

▲蘭芝全新的氣墊粉餅感覺超像是airpods。（圖／翻攝自sarasara0jh IG、n____mj IG）

不只是妝容效果跟設計改變，連粉撲都換上有點點的縫隙設計，使用起來可以更加均勻的吸附粉底，輕拍就可以打造細緻的妝感，不但上妝超快速又方便，連補妝都是相當時尚，拿在手上簡直就是潮流的象徵。台灣目前預計8月就會上市，而且一次兩塊都會登場，超級快速。

另外一款也是時尚感十足的方塊氣墊，則是NARS推出的超持久亮顏氣墊粉餅，不但擁有細緻的光澤感妝效，重點是黑色霧面的設計拿在手上就是帥氣的象徵，雖然已經推出許久，但在亞洲地區都掀起一股爆買的風潮。

▲氣墊粉餅,airpods,蘭芝,laneige,氣墊,彩妝,。（圖／翻攝自 IG、 IG）

▲NARS推出特惠組。（圖／品牌提供）

所以，品牌也在6月10日在板橋大遠百推出限定組，超持久亮顏氣墊粉餅（含盒）、裸光蜜粉餅（贈）加上迷你炫色腮紅，優惠價3,100元，想要入手這款氣墊粉餅，可以趁著特價趕緊入手，剛好還有定妝的蜜粉，買起來超划算。

關鍵字：

氣墊粉餅, airpods, 蘭芝, laneige, 氣墊, 彩妝
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

你也愛走路聽耳機、擁有多個枕頭？7個習慣代表極度缺乏安全感

你也愛走路聽耳機、擁有多個枕頭？7個習慣代表極度缺乏安全感

星巴克6／22起買一送一又來了　限定4天快揪好友賺一杯

星巴克6／22起買一送一又來了　限定4天快揪好友賺一杯

歐陽娜娜新曲「吊帶裙造型」疑似發福　生圖曝光網看傻：修超多

歐陽娜娜新曲「吊帶裙造型」疑似發福　生圖曝光網看傻：修超多

全球最美不丹王后曬全家福　戴Anna Hu婚禮珠寶見證甜蜜時刻 小空間必備「烹飪神器」！注意5大選購要點　一鍋搞定蒸、煮、煎、燉 想要談一場成熟的愛情　你必須知道的7件事 宋智孝坦承：年紀到了吃什麼都胖　爆瘦7公斤全靠這「兩招」 《超級瑪利歐》無敵星星風扇太可愛！一番賞不到200元　快找日本代購 謝金燕夏日必備超狂腹肌　逼人線條搶走19萬元香奈兒風采　 日本腦洞大開「真實P圖T恤」！透明灰白格穿上身…網笑翻：手癢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面