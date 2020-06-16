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Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

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記者鮑璿安／台北報導

MM6 Maison Margiela 春夏系列以約翰藍儂和小野洋子1969年的「床上和平」(Bed-In for Peace) 反戰宣示為設計靈感，女星Angelababy（楊穎）更在雜誌中換上該系列單品出鏡，搭配從未嘗試過的超狂銀髮造型，讓粉絲們差點認不出。

▲MM6 。（圖／品牌提供）

▲MM6 。（圖／品牌提供）

▲MM6 本季以約翰藍儂和小野洋子的Bed-In for Peace「床上和平」運動為靈感。（圖／品牌提供）

MM6在本季靈感取自1969年越戰期間，約翰藍儂和小野洋子的Bed-In for Peace「床上和平」運動，當時還是新婚夫婦的兩人，僅僅穿著白色睡袍，躺在床上7天接受媒體採訪，呼籲外界能夠停止戰爭。如此創新思想也延續到品牌單品中，將Logo和數字裝置將口號「They Are Two Of A Kind他們是一類人」、「BETTERHALFISM」結合，點綴著圓形裁剪的禮裙和標誌性的裸色連體衣，洋溢神秘與現代感。

▲MM6 。（圖／品牌提供）

▲Angelababy一頭銀髮拍雜誌造型大突破。（圖／品牌提供）

女星Angelababy（楊穎）日前在雜誌拍攝中換上一頭顯眼銀髮，齊瀏海造型露出精緻五官，打造以往少有的科技感，同時穿著平口黑色洋裝順勢露出顯瘦鎖骨，運用不規則前短後長剪裁豐富視覺效果，最後再以MM6 白色袖套包覆纖細手臂，整體造型十分率性且現代化，也突破Angelababy過往的柔美形象。

除了Angelababy的科技感演繹，品牌本季最大亮點莫過於將婚紗解構重組，使得造型化作時裝穿著，從曝光的設計草稿便能看出天馬行空的想像力，甚至直接讓貓咪穿上深V禮服以及高跟鞋，讓人瞬間充滿童心。其餘單品包括，T 恤和短裙在薄紗和針織衫的破碎白色陰影中相互碰撞，變成了褶皺和分層的單件衣服，蒙著面紗的襯衫以及開衩的連身裙；黑色皮革、白色緞布和破舊的藍色牛仔布剪裁的披肩領運動夾克兩邊分開，穿著時可以筆直垂下，或是繫在身上，而純白工作外套則帶著一束朦朧的鬱金香花再次出現。

▲MM6 。（圖／品牌提供）

▲MM6 。（圖／品牌提供）

▲MM6 。（圖／品牌提供）

▲MM6 。（圖／品牌提供）

▲MM6本季以二元性塑造衣著多樣化身份，就連婚紗也融入時裝 。（圖／品牌提供）

回到Angelababy私服造型，更多是以粉嫩風格亮相，日前她現身機場就換上了英國品牌GROUND-ZERO粉色裙裝搭配DIOR漁夫帽，巧妙呼應色彩，視線向下一看，裙裝高開衩設計更讓白皙美腿若隱若現，即便低調戴上口罩，仍是星味不減。

關鍵字：

MM6, Maison Margiela, 床上和平, Bed-In for Peace, Angelababy, 楊穎
fashion.net

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