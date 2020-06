Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

記者鮑璿安/台北報導

MM6 Maison Margiela 春夏系列以約翰藍儂和小野洋子1969年的「床上和平」(Bed-In for Peace) 反戰宣示為設計靈感,女星Angelababy(楊穎)更在雜誌中換上該系列單品出鏡,搭配從未嘗試過的超狂銀髮造型,讓粉絲們差點認不出。

▲MM6 本季以約翰藍儂和小野洋子的Bed-In for Peace「床上和平」運動為靈感。(圖/品牌提供)

MM6在本季靈感取自1969年越戰期間,約翰藍儂和小野洋子的Bed-In for Peace「床上和平」運動,當時還是新婚夫婦的兩人,僅僅穿著白色睡袍,躺在床上7天接受媒體採訪,呼籲外界能夠停止戰爭。如此創新思想也延續到品牌單品中,將Logo和數字裝置將口號「They Are Two Of A Kind他們是一類人」、「BETTERHALFISM」結合,點綴著圓形裁剪的禮裙和標誌性的裸色連體衣,洋溢神秘與現代感。

▲Angelababy一頭銀髮拍雜誌造型大突破。(圖/品牌提供)

女星Angelababy(楊穎)日前在雜誌拍攝中換上一頭顯眼銀髮,齊瀏海造型露出精緻五官,打造以往少有的科技感,同時穿著平口黑色洋裝順勢露出顯瘦鎖骨,運用不規則前短後長剪裁豐富視覺效果,最後再以MM6 白色袖套包覆纖細手臂,整體造型十分率性且現代化,也突破Angelababy過往的柔美形象。

除了Angelababy的科技感演繹,品牌本季最大亮點莫過於將婚紗解構重組,使得造型化作時裝穿著,從曝光的設計草稿便能看出天馬行空的想像力,甚至直接讓貓咪穿上深V禮服以及高跟鞋,讓人瞬間充滿童心。其餘單品包括,T 恤和短裙在薄紗和針織衫的破碎白色陰影中相互碰撞,變成了褶皺和分層的單件衣服,蒙著面紗的襯衫以及開衩的連身裙;黑色皮革、白色緞布和破舊的藍色牛仔布剪裁的披肩領運動夾克兩邊分開,穿著時可以筆直垂下,或是繫在身上,而純白工作外套則帶著一束朦朧的鬱金香花再次出現。

▲MM6本季以二元性塑造衣著多樣化身份,就連婚紗也融入時裝 。(圖/品牌提供)

回到Angelababy私服造型,更多是以粉嫩風格亮相,日前她現身機場就換上了英國品牌GROUND-ZERO粉色裙裝搭配DIOR漁夫帽,巧妙呼應色彩,視線向下一看,裙裝高開衩設計更讓白皙美腿若隱若現,即便低調戴上口罩,仍是星味不減。