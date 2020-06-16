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孔劉「神側顏」配暖笑容帥到狂儲存　竟能把機能服穿得像潮牌

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▲孔劉discovery形象 。（圖／翻攝自discovery官網）

編輯／JJ　圖／翻攝自Discovery Expedition官網

大叔級男神孔劉為南韓「四大公共財」之一，即使沒有拍戲工作在身，依然有接不完的廣告代言，舉凡手機、服飾、電商、家居、飲料、美妝⋯⋯都能看見他的身影。包括紅遍南韓大街小巷的戶外品牌Discovery Expedition也是由孔劉代言，最新釋出的夏季形象又讓男神帥出新高度，廣大粉絲們紛紛被這「神側顏」給收服。

▲孔劉discovery形象 。（圖／翻攝自discovery官網）

▲孔劉discovery形象 。（圖／翻攝自discovery官網）

由Discovery推出的戶外休閒品牌「Discovery Expedition」，以運動機能服飾為主，加上多年來有孔劉擔任代言人的加持作用，走在南韓街頭，可以發現路上年輕人們紛紛奉為潮牌搶穿。

▲孔劉discovery形象 。（圖／翻攝自discovery官網）

Discovery Expedition今夏再度找來孔劉拍攝了一系列戶外風格形象大片，在露營、戲水等大自然環境中，展現最自然、俏皮的一面。簡約的T恤、POLO衫、防風外套、短褲⋯⋯以亮色系作為本季主調，由擁有模特兒身高（184公分）與身材的孔劉來演繹最好看不過，維持身材不曾鬆懈的孔劉，雖然全身包緊緊依然能看見清晰分明的肌肉線條，養眼畫面一次大放送，搭配上暖到不行的笑容，每一張都能儲存當桌面！

▲孔劉discovery形象 。（圖／翻攝自discovery官網）

▲孔劉discovery形象 。（圖／翻攝自discovery官網）

▲孔劉discovery形象 。（圖／翻攝自discovery官網）

▲孔劉discovery形象 。（圖／翻攝自discovery官網）

同屬大叔級的男神元斌也來隔空較勁，早先為代言服飾品牌OLZEN拍攝春夏形象照，凍齡臉孔令粉絲們驚呼：「42歲長這樣？」

▲孔劉discovery形象 。（圖／翻攝自discovery官網）

▲孔劉discovery形象 。（圖／翻攝自discovery官網）

▲元斌代言服飾品牌OLZEN。（圖／翻攝自OLZEN官網）

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關鍵字：

孔劉, 代言, 南韓, Discovery, 形象, 桌布, 元斌
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