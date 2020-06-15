LV 20億珠寶登台　撂史上第二大鑽石原石助陣

記者陳雅韻／台北報導

LV（路易威登，Louis Vuitton）今起至21日舉辦頂級珠寶展，引進194件總值逾20億元的珠寶與腕錶，全場焦點是品牌年初收購的全球第二大、1758克拉鑽石原石Sewelô，自巴黎亮相後海外巡迴首站抵達台灣，其尺寸相當於1顆網球大小、重352公克，外層被一層薄薄的黑碳覆蓋，透露著神秘感，將開放顧客提供訂製與專屬切工鑽石機會。

▲LV今年初買下世界第二大鑽石原石、尺寸相當一顆網球大小的1758克拉Sewelô來台展出。（圖／LV提供，以下同）



▲Sewelô鑽石原石外表被薄薄的黑碳覆蓋。



目前世上最大鑽石原石，是1905年在南非發現的3106克拉Cullinan非洲之星，已被英國王室收藏，當時切割出多顆巨鑽，分別鑲嵌在伊莉莎白二世女王登機時所戴的冠冕與權杖上；相隔105年，LV購得去年4月在波札那卡羅維礦脈中挖掘到的1758克拉原石，成為此次珠寶展的鎮展之寶，未來的發展也備受期待。

▲英國女王伊莉莎白二世登基時所戴的冠冕與權杖上，鑲嵌全球第一大鑽石原石The Cullinan非洲之星琢磨出的巨鑽。（圖／翻攝theroyalfamily IG）

▲寶劍造型LES ARMOIRIES黃鑽胸針（左）3,400,000元，LE TALISMAN主石為4.61克拉藍寶石戒指10,060,000元。

同場展出的身價上億元的粉紅鑽、紅寶石、尖晶石等裸石，則可接受收藏家現場訂製，而完整設計概念則於Riders of the Knights中古騎士系列呈現，中古世紀女英雄的盔甲、家徽、寶劍、甚至是古城橋鎖鍊都成為靈感來源，LV徹底實踐珠寶服飾化走向，不少華美項鍊均採可轉化設計，變身手鍊或短項鍊走入日常生活。

▲Riders of the Knight系列主石為帝王拓帕石的Goutte de Sang項鍊（左）40,820,000元與戒指6,800,000元。



▲模特兒佩戴垂墜十字架的Les Armoiries項鍊15,310,000元。

▲LA REINE 40.22克拉海水藍寶鑲鑽白金項鍊，16,870,000元。



年度新款Tambour Curve Flying Tourbillon Poincon de Geneve陀飛輪腕錶，也在展出之列，其錶殼為品牌獨家開發的複合材質CarboStratum製成，鈦金屬錶耳再再嵌進，展現堅硬、輕盈與特殊紋路質感；內載的手動上鍊陀飛輪機芯具80小時動力儲存，未來感與傳統工藝完美結合。

▲LV同步展出年度新款Tambour Curve Flying Tourbillon Poincon de Geneve陀飛輪錶，8,250,000元。



