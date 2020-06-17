不怕高溫毀妝容！夏季「持妝粉底」盤點，大飆汗也完美

▲台灣的夏季很考驗粉底持妝度。（圖／翻攝自IG/aoi186、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

台灣夏日氣溫動輒35度，潮濕悶熱天氣總讓底妝慘不忍睹，市面上許多標榜控油粉底，妝感都偏厚，近來許多品牌推出訴求輕薄的長效型粉底，清爽遮瑕又持妝，若你是大油田肌，記得蜜粉當作最後步驟刷T字，包準萬無一失。

▲LUDEYA 超輕感持久粉底，1,680元。

炙熱夏季，許多女生才出門沒多久，妝容就毀一半，LUDEYA推出全新粉底，添加日本的智慧球形粉體，細緻粉質能讓妝感更輕透、服貼，球體更能吸附妝臉上油光，提升妝感持久力。成分更添加檸檬巴毫葉萃取、柳蘭花萃取以及榆繡線菊萃取，上妝同時保養肌膚。

▲MAYBELLINE 無敵特霧超持久粉底液，#102，30ml，420元。

MAYBELLINE無敵特務超持久粉底液，以持妝出名，為亞洲女性推出兩款白皙色選，讓愛美女生更精準找到專屬色。網友激推一抹瞬間提亮、完美遮瑕，打造無瑕霧面美肌.。



▲BOBBI BROWN 持久無痕防水抗汗粉底，40ml，1,650元。

BOBBI BROWN推出運動持妝粉底，內含高控油持妝霧面粉體，將延展性極佳的濕潤粉底於秒內轉化成輕盈柔霧粉體。添加掌狀海帶萃取，擁有超強吸油力，幫助揮發粉底液多餘油脂，讓肌膚表面呈現細緻柔滑的霧面妝感。

▲ZA 絢色亮顏編織蜜粉餅組，520元。

ZA首創校色加定妝蜜粉，完美濃縮美白防曬霜家族校色功能。獨特四色編織技術，兼具校色、提亮、定妝等功效，輕鬆一抹即可打造微霧光澤肌。

▲NARS 裸光蜜粉餅，1,350元。

NARS蜜粉餅擁有獨家聚光複合物，提高肌膚對光的反射能力，隱藏細紋與毛孔，天然礦物滑石粉細緻綿滑填補細紋、吸取多餘油脂，另含天然保濕因子，持續控油聚水，一抹秒定妝。

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