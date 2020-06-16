謝金燕夏日必備超狂腹肌　逼人線條搶走19萬元香奈兒風采　

▲謝金燕秀香奈兒包，驚人腹肌線條跟著搶鏡。（圖／翻攝jeanniehsieh___bbb IG）

記者陳雅韻／台北報導

天氣炎熱，演藝圈辣媽軍團炫時尚新鮮貨的同時，也不忘秀苦練多時的好身材。去年底升格當媽媽的蔡詩芸穿小可愛、短褲小露蠻腰，搭配全套的Tiffany T系列珠寶，斜倚在床上耍性感，未料電音天后謝金燕更猛，直接挺出線條分明的腹肌，她鼓勵女孩們快練起來，有了它就無敵。

▲謝金燕擁有香奈兒CHANEL 19 超大型口蓋包，190,800元。（圖／翻攝香奈兒官網）



謝金燕看似簡單的穿搭，其實有兩大亮點，一個是她手上190,800元香奈兒CHANEL 19 超大型口蓋包，為卡爾拉格斐生前與接任創總監維吉妮維婭共同設計的包款，是香奈兒近來熱賣款；另一焦點當然是她健身有成的超狂腹肌，她認為腹肌是夏日必備單品，和名牌包一樣吸睛了。

▲蔡詩芸穿小可愛、短褲，搭配Tiffany珠寶當時尚辣媽。（圖／翻攝dizzydizzo IG）



蔡詩芸也是辣媽成員之一，大方穿小可愛與短褲炫腹，同時搭配Tiffany T系列耳環、項鍊、戒指與疊戴多個手環，俐落又有個性，她特別發表幸福宣言，表示獨立對她而言就是一種自由，她認為幸福是自己爭取的，沒有一個人能將它奪走，滿滿的自信讓她容光煥發。

▲蔡詩芸戴的Tiffany T Wire 18k金耳環（左）46,000元，T Smile 18k金鑲鑽項鍊中型款166,000元。（圖／品牌提供）