想證明自己、尋求新鮮感！真實剖析男人出軌的「5個心態」

▲即便老公出軌，佐佐木希仍為孩子守住婚姻。（圖／翻攝自推特）

編輯 / Lily

日前日本女星佐佐木希老公爆出偷吃出軌，讓網友們大感不解，家中有著美女老婆，第三者論外型、氣質都遠遠不及，其實男人偷吃不見得是不愛了，或許他是在找元配身上沒有的新鮮感，以下5個男生出軌心態，你不能不知道！

1.許多女生自動貼上

第三者有種奇妙心理，若是元配是位女神，會使第三者更有征服感，認為成功誘惑眼前男人，即便他老婆再優秀又如何，還不是拜倒在她裙下。

在 Instagram 查看這則貼文 佐々木希（@nozomisasaki_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 29 日 上午 1:12 張貼

2.男生想證明自己

一對關係處在長期關係不對等，或是目光都在女神老婆身上，另一半相形之下就容易被比下去，若情緒無法疏通，則容易產生自卑感。這時候就用出軌證明自己還有魅力，進一步建立自我認同感。

3.婚姻無趣

人家都說婚姻後才是真正生活的開始，結婚後朝夕相處，所有的幻想都會破滅。生活習慣都會被放大檢視，男生會發現以前的女神，也只不過是普通人，開始對婚姻感到失望。

在 Instagram 查看這則貼文 佐々木希（@nozomisasaki_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 14 日 上午 3:34 張貼

4.新鮮感下降

男人外遇往往不是因為第三者外型優，而是難以言喻的新鮮感，就像一道菜再好吃，你天天吃也會膩，即便你再美，看久了好像也沒特別感覺了。

5.逃避兩人問題

男人會出軌，很有可能是兩人感情剛好卡住或是遇到瓶頸，男生習慣擺爛把問題丟一旁，這時候有機會再找另一個女人取暖，認為新對象新鮮有趣，不會給他帶來煩惱。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App