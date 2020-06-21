名士錶換11色繽紛錶帶秒變新鮮貨　上班、休閒一錶搞定

▲名士克萊斯麥系列31毫米鑲鑽珍珠母貝自動錶，75,900元。（圖／名士提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

想要一只上班與休閒時光都能戴的好錶，又期望能偶爾換換「錶情」，具備快拆錶帶裝置的腕錶成為首選。瑞士腕錶品牌名士（Baume & Mercier）具備以上條件，旗下漢伯頓和克萊斯麥系列女錶設計簡潔優雅，任何場合都容易搭配，且6月起購買31毫米新品，附加一條主打的亮色小牛皮錶帶，讓女性能瞬間改變錶款風格。

▲名士漢伯頓系列石英腕錶小型款，53,200元。



▲名士克萊斯麥系列31毫米白色石英錶，30,700元。



錶帶快拆系統幾乎已成錶款標準配備，名士漢伯頓和克萊斯麥系列女錶均不需特殊工具，便能輕鬆DIY轉換皮錶帶或鍊帶，品牌今夏共推出大洋藍、礁藍、綠松石色、檸檬綠、綠色、黑色、蘭花紫、深紫、百香果紅、罌粟紅、芒果橙小牛皮錶帶，以及一款飾有奶油色明縫線的淺棕色雙圈錶帶。

▲名士今夏推出明亮色系小牛皮錶帶供替換。



卡地亞（Cartier）Tank Solo坦克系列小型款腕錶也搶搭流行風潮，除了原來配備的黑色粒面小牛皮錶帶，可加購桃紅色、紅色、鮮綠色等多色皮錶帶，為典雅的坦克錶增添活潑年輕的氣息。

▲卡地亞Tank Solo腕錶74,500元，可替換式錶帶約4,800元起。（圖／卡地亞提供）

