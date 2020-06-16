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UNIQLO「涼感口罩」本週五日本開賣　不到280元可重複洗60次！

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自UNIQLO日本官網

日本快時尚品牌UNIQLO早在先前便有推出「涼感口罩」的消息，令群眾期待萬分，終於確定要在本週五（6月19日）正式於日本全國門市與網路販售，其他地區的銷售計畫則還在研擬階段，待日後由官方公佈更多資訊。

▼ UNIQLO口罩。（圖／翻攝自官網）

隨著夏季氣溫天天飆破35度，著實令人戴不住口罩，但依然需要慎防第二波疫情來襲，為減緩悶熱、不適、容易引發皮膚敏感的狀況，UNIQLO推出的「AIRism Mask涼感口罩」將採用與品牌著名的AIRism涼感衣系列相同的材質，將通風涼爽且快乾的特色挹注於口罩之中，質地光滑柔軟，能夠減少孩子因不適而不斷取下口罩的機會。

據消息指出，UNIQLO測試口罩能夠有效阻擋99％的細菌唾液、花粉和紫外線，具有標準的三層結構，可以反覆清洗20次仍不影響功能，不過仍無法完全阻擋更微小的病毒，呼籲大家防疫最重要的還是勤洗手、養成良好衛生習慣。

▼ UNIQLO口罩。（圖／翻攝自官網）

目前外觀則以白色為主，分為大、中、小尺寸，每一包有3枚，等於是可以重複清洗60次，售價為990日圓（約台幣NT＄273），每人每一種尺寸限購一包。UNIQLO計畫在大陸每週生產50萬片，並正研擬海外販售，目前已在推特上引起網友們大肆討論，令民眾躍躍欲試。

日本無印良品自五月開始也悄悄於官網上架了口罩，純白簡約風格延續無印良品一貫的設計理念，由100％棉製作，透氣性佳，可重複清洗30次，不過由於實體門店沒有販售，只要網路商店一補貨，便馬上一掃而空，且每人最多購買一包。

▼ UNIQLO口罩。（圖／翻攝自官網）

▼ UNIQLO口罩。（圖／翻攝自官網）

▲日本無印良品口罩。（圖／翻攝自日本MUJI官網）

關鍵字：

UNIQLO, 口罩, 涼感口罩, AIRism, 涼感, 夏季, 日本
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