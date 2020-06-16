fb ig video ETtoday search mobile

星巴克6／22起買一送一又來了　限定4天快揪好友賺一杯

>

▲▼ 星巴克買一送一 。（圖／取自官方粉絲團）

▲星巴克買一送一又來了，快把握中午時段 。（圖／取自官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

先暫時放下什麼振興券，星巴克在6月中下旬再推買一送一優惠，限定6月份最後2次的週一週二，從6／22起至6／23，以及6／29至6／30期間，祭出「黑咖啡happy hour」，優惠當天從上午10點至下午2點，單筆購買兩杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。

星巴克在6月中下旬連放3優惠，除了特定4天黑咖啡系列限時買一送一外，首波6／19推出夏日購物派對Shopping Party，店內全品項享85折優惠（飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值除外），而當天單筆折扣後消費滿500元，還可獲得「咖啡好友分享券」，隔天起就有買一送一。

▲星巴克買一送一。（圖／取自星巴克同好會）

另針對剩下的2次週一週二需要療癒的上班日，則在中午時段祭出黑咖啡系列品項買一送一，優惠當天上午10點至下午2點，購買兩杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待，喚醒炎熱天氣帶來的懶散心情。

若想喝其他非黑咖啡系列的飲品，還能把握另一種優惠，從6／19至7／5期間，已加入星巴克LINE帳號的顧客，於活動期間邀請親友一起加入成功，即可獲「大杯以上飲品第二杯半價」優惠，無論如何揪好友就能有得賺，都頂著大太陽出門了，優惠一定要把握啊！

▲星巴克2020年夏季限定飲品。（圖／星巴克提供）▲星巴克2020年夏季限定飲品。（圖／星巴克提供）

▲星巴克2020年夏季限定飲品，（左）芝麻杏仁豆腐星冰樂；（右）柚子風味冷萃咖啡。（圖／星巴克提供）

星巴克表示，6／17起有兩款季節風味新品上架，包括懷舊風格滿滿的「芝麻杏仁豆腐星冰樂」，用芝麻醬在星冰樂營造香醇的風味與層次感，加上杏仁豆腐的綿密柔和，相當搭配，另一款則是結合清香的柚子與檸檬碎冰，加上冷萃咖啡醇厚馥郁的「柚子風味冷萃咖啡」，單杯售價從135元至180元不等，都能讓消費者嚐鮮。

另間連鎖咖啡業者85度C，日前也宣布從6／19起，全台門市單筆消費滿200元，就送200元「滿額抵用券」，消費滿300元就送300元抵用券，「滿額抵用券」使用方式與期限從7／15起至2020年底，使用方式則是消費滿100元可抵用10元。

▲85度C週日優惠,伯朗咖啡。（圖／各業者提供）

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C, 振興券, 三倍券, 振興三倍券
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

你也愛走路聽耳機、擁有多個枕頭？7個習慣代表極度缺乏安全感

你也愛走路聽耳機、擁有多個枕頭？7個習慣代表極度缺乏安全感

歐陽娜娜新曲「吊帶裙造型」疑似發福　生圖曝光網看傻：修超多

歐陽娜娜新曲「吊帶裙造型」疑似發福　生圖曝光網看傻：修超多

星巴克6／22起買一送一又來了　限定4天快揪好友賺一杯

星巴克6／22起買一送一又來了　限定4天快揪好友賺一杯

想要談一場成熟的愛情　你必須知道的7件事 《超級瑪利歐》無敵星星風扇太可愛！一番賞不到200元　快找日本代購 宋智孝坦承：年紀到了吃什麼都胖　爆瘦7公斤全靠這「兩招」 日本腦洞大開「真實P圖T恤」！透明灰白格穿上身…網笑翻：手癢 謝金燕夏日必備超狂腹肌　逼人線條搶走19萬元香奈兒風采　 Cartier、Tiffany「婚禮鑽戒」怎麼選？14個品牌經典款推薦　準新娘必看 全球最美不丹王后曬全家福　戴Anna Hu婚禮珠寶見證甜蜜時刻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面