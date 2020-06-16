星巴克6／22起買一送一又來了　限定4天快揪好友賺一杯

▲星巴克買一送一又來了，快把握中午時段 。（圖／取自官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

先暫時放下什麼振興券，星巴克在6月中下旬再推買一送一優惠，限定6月份最後2次的週一週二，從6／22起至6／23，以及6／29至6／30期間，祭出「黑咖啡happy hour」，優惠當天從上午10點至下午2點，單筆購買兩杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。

星巴克在6月中下旬連放3優惠，除了特定4天黑咖啡系列限時買一送一外，首波6／19推出夏日購物派對Shopping Party，店內全品項享85折優惠（飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值除外），而當天單筆折扣後消費滿500元，還可獲得「咖啡好友分享券」，隔天起就有買一送一。

另針對剩下的2次週一週二需要療癒的上班日，則在中午時段祭出黑咖啡系列品項買一送一，優惠當天上午10點至下午2點，購買兩杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待，喚醒炎熱天氣帶來的懶散心情。

若想喝其他非黑咖啡系列的飲品，還能把握另一種優惠，從6／19至7／5期間，已加入星巴克LINE帳號的顧客，於活動期間邀請親友一起加入成功，即可獲「大杯以上飲品第二杯半價」優惠，無論如何揪好友就能有得賺，都頂著大太陽出門了，優惠一定要把握啊！

▲星巴克2020年夏季限定飲品，（左）芝麻杏仁豆腐星冰樂；（右）柚子風味冷萃咖啡。（圖／星巴克提供）

星巴克表示，6／17起有兩款季節風味新品上架，包括懷舊風格滿滿的「芝麻杏仁豆腐星冰樂」，用芝麻醬在星冰樂營造香醇的風味與層次感，加上杏仁豆腐的綿密柔和，相當搭配，另一款則是結合清香的柚子與檸檬碎冰，加上冷萃咖啡醇厚馥郁的「柚子風味冷萃咖啡」，單杯售價從135元至180元不等，都能讓消費者嚐鮮。

另間連鎖咖啡業者85度C，日前也宣布從6／19起，全台門市單筆消費滿200元，就送200元「滿額抵用券」，消費滿300元就送300元抵用券，「滿額抵用券」使用方式與期限從7／15起至2020年底，使用方式則是消費滿100元可抵用10元。