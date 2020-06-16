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肯爺進軍美妝界！Yeezy系列變保養品　與凱莉珍娜、蕾哈娜成競爭對手

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編輯／Duke

肯爺（Kanye West）出色的音樂創作與商業頭腦，讓他獲得富比士（Forbes）億萬富翁的稱號，現在肯爺將繼續擴張Yeezy帝國版圖。根據美國八卦媒體《TMZ》指出，肯爺已經申請美容與護膚品的商標，此舉也代表Yeezy美妝未來會與凱莉珍娜（Kylie Jenner）、蕾哈娜（Rihanna）等人的品牌相互競爭，劍指龐大的美妝市場。

《TMZ》稱肯爺的公司最近申請新的Yeezy商標，當中擁有諸多美容與護膚品，品項涵蓋化妝品、指甲油、香水、面膜、沐浴露及護髮產品，甚至還會推出家用品，例如牙膏、除臭劑與香氛枕頭。

▲肯爺進軍美妝。（圖／翻攝自IG@kyliecosmetics、@badgalriri、@kyliejenner、@victoriabeckham、@kimkardashian）

▲肯爺即將進軍美妝市場，並帶來豐富的產品線。（圖／翻攝自IG@kyliecosmetics）

其實早在2017年時，肯爺就已經嘗試在這塊努力，無奈當時並未獲得成功，不過這次捲土重來，並帶來更豐富的產品線，相信是經過一番深思熟慮後，才會做出進軍美妝市場的決定。

近年各大歐美明星都擁有自己的美妝品牌，像是凱莉珍娜和蕾哈娜，兩人分別創立Kylie Cosmetics與Fenty Beauty。貝嫂（Victoria Beckham）則是推出同名彩妝品牌，而肯爺老婆金卡戴珊（Kim Kardashian）也有開設KKW Beauty。

▲肯爺進軍美妝。（圖／翻攝自IG@kyliecosmetics、@badgalriri、@kyliejenner、@victoriabeckham、@kimkardashian）

▲Kylie Cosmetics與Fenty Beauty都是知名美妝品牌。（圖／翻攝自IG@badgalriri、@kyliejenner）

▲肯爺進軍美妝。（圖／翻攝自IG@kyliecosmetics、@badgalriri、@kyliejenner、@victoriabeckham、@kimkardashian）

▲貝嫂與金卡戴珊都擁有自己的品牌。（圖／翻攝自IG@victoriabeckham、@kimkardashian）

未來肯爺在美妝這條路上能否取得成功，除了要靠自身的影響力外，產品的是否好用更是重要，因此Yeezy美妝會有什麼發展，大家就拭目以待吧！

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★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

肯爺, Yeezy帝國, 美妝, 凱莉珍娜, 蕾哈娜, 化妝品, KylieCosmetics, FentyBeauty, 貝嫂, 金卡戴珊
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