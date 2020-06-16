時尚圈變革不停歇！MK取消9月2021春夏時裝秀，改為此時登場

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

美國時尚品牌MICHAEL KORS於今（16日）宣布將取消原訂於今年9月登場的紐約時裝秀，預計展示的2021年春夏系列則會於10月底～11月初之間發表，在此系列處於設計及製作的同時，Michael Kors先生與其團隊也正在摸索全新的表現方式。

從被疫情逼迫而取消計畫、不得不捨去延續了許久的傳統，到現在面對即將來臨的後疫情時代，許多品牌已開始轉為主動做出改變，不只是想辦法撐過疫情帶來的災禍，而是去正視在時代演進下被忽略的真正需求，放下陳舊觀念，找出當下最適合時尚產業生存的方法。

在 Instagram 查看這則貼文 Gucci（@gucci）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 23 日 上午 11:20 張貼

每年的四、五月，正好是過往各品牌準備展示度假系列的時程，也就是所謂的早春系列，然而今年各家的早春大秀不是延期就是取消，在沉澱些許時間後，可以看見時尚圈中發生了許多有趣的變革：

YSL宣布將不參加原訂於2020時程上的任何時裝秀，決心重整步調，緊接著GUCCI也狠下心將大秀縮減為每年兩場，並脫離季節時序，CHANEL則是在本月初以線上直播方式展開度假系列大秀，早先也為大家介紹過剛果品牌HANIFA使用3Ｄ動畫技術，在線上舉辦了一場無人大秀。讓大家了解到化繁為簡能帶來的改變，也看見更多元的表達方法。

▲Michael Kors先生。



設計師Michael Kors也說道：「我很高興看見時尚產業對於時裝周時程有全新的想法及討論，我們終於可以慢下腳步提升質量，現在正是時代革新的時機。」同時也宣布「Michael Kors Collection」高級時裝系列未來一年只會發表兩次新設計，以春夏、秋冬兩個季別發布。不管是由歷史奠基而來春夏、早秋、秋冬、早春度假的4個時裝周時程傳統，還是現今許多品牌選擇走向精簡道路，都是為了更貼近消費市場。

▲「Michael Kors Collection」系列。



►GUCCI宣布大秀縮減！每年只辦兩場 不再叫「春夏、秋冬」時裝

►用「隱形」模特兒辦線上大秀！剛果品牌靠逼真3D動畫吸眼球