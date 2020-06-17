貝膚黛瑪潔膚液2大瓶才888元！零負評稱霸卸妝界　全臉能用還兼保養

▲貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液很受歡迎。（圖／lo.ovelylight IG、misa_blife IG）

文／C編

卸妝油紅極一時，但如果是痘痘肌或不喜歡油膩感，卸妝水成為好選擇，質地清爽的同時能卸除防水眼妝還兼顧保養，那更是大加分，貝膚黛瑪（BIODERMA）的舒敏高效潔膚液便是如此神物，全球每2秒賣出一瓶、堪稱卸妝水開山始祖，購物平台「Her和她」推出貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液500ml，2瓶只要888元的瘋狂優惠，不囤太沒道理。

▲BIODERMA 貝膚黛瑪高效潔膚液 500mlx2 （法國原裝版），原價1,700元，特價888元。點我購買。

貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液，以創新的「卸妝水」可以帶走全臉彩妝的功效，讓人驚豔，但一開始在台灣販售並未掀起漣漪，逐漸有人使用後，在PTT美妝版大推，討論度瞬間變超高，引發搶購熱潮，由於使用這罐潔膚液後無需洗臉，還有人將它當作化妝水使用，幾乎零負評。

紅色瓶蓋的貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液堪稱卸妝水開山始祖，也讓許多其他品牌有了靈感，開始推出卸妝水，從專櫃到開價都有，不過貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液始終屹立不搖，以全球每2秒賣出一瓶、每年賣出超過1500萬瓶之姿，持續攻佔銷售排行榜，經典長銷。

▲直到現在還是有超多人熱愛它。（圖／youna_010416 IG、yu.vely_mam_33 IG）

溫和不刺激，又能將彩妝、髒污卸得相當乾淨，是貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液最吸引人的地方，弱酸性、無添加、保護敏弱肌，讓敏感膚質也不擔心，而且卸妝同時還兼顧保養，使用後有水嫩感，一舉好幾得。

「Her和她」推出「膚黛瑪舒敏高效潔膚液」2入組，特價888元的超殺優惠，新加入會員還能立即享有購物金，更加划算，快點揪好姊妹一起囤貨吧！

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