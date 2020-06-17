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Hello Kitty變身元祖鋼彈！穿半透明戰衣戴頭盔　又帥又萌

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編輯／Duke

鋼彈、Hello Kitty皆為日本動漫的知名角色，前者為硬派風格，較多男性喜愛，後者為可愛的化身，女性粉絲占據九成，現在日本萬代（Bandai）Spirits Hobby事業部竟然計畫讓兩者合而為一，打造穿上超人氣機型「RX-78-2鋼彈」的Hello Kitty透明模型。

▲鋼彈 Hello Kitty。（圖／翻攝自GUNDAM BASE、萬代官網）

▲日本萬代讓Hello Kitty與鋼彈合而為一。（圖／翻攝自GUNDAM BASE）

此款模型出自「鋼彈 VS Hello Kitty計劃」，目的在於慶祝《機動戰士鋼彈》40周年與《Hello Kitty》45周年，因此推行名為「Hello Kitty／RX-78-2鋼彈」的透明模型。該模型在設計上，以今年2月的一般款為藍本，將主體顏色換成半透明，同時藉由組裝的方式，讓收藏家享受樂趣。

▲鋼彈 Hello Kitty。（圖／翻攝自GUNDAM BASE、萬代官網）

▲可以體驗組裝的樂趣。（圖／翻攝自GUNDAM BASE）

該模型包含半透明的RX-78-2鋼彈與Hello Kitty，玩家可以自行將Hello Kitty的頭部裝於鋼彈上，並套上專屬頭盔，就能讓Hello Kitty化身超帥鋼彈，擺在家裡當裝飾，絕對吸睛！

▲鋼彈 Hello Kitty。（圖／翻攝自GUNDAM BASE、萬代官網）

▲Hello Kitty的頭部可裝於鋼彈上，並且擁有專屬頭盔。（圖／翻攝自GUNDAM BASE）

「Hello Kitty／RX-78-2鋼彈」透明模型，目前已於東京與福岡的鋼彈模型官方旗艦店發售，定價為日圓2,530元（約台幣710元）。

此外，電影《鋼鐵人1》在漫威（Marvel）電影宇宙中具有舉足輕重的地位，同時他也是最受歡迎的超級英雄。此次玩具公司便以「鋼鐵人誕生」為主題帶來兩款人偶，其中一款為東尼史塔克在打造馬克1的造型，另一款則為電影《鋼鐵人1》開頭在測試飛彈時，東尼史塔克穿著西裝的樣子。

▲鋼彈 Hello Kitty。（圖／翻攝自GUNDAM BASE、萬代官網）

▲東尼史塔克測試飛彈時穿著西裝，被抓走後才打造馬克1逃離囚禁之地。（圖／翻攝自萬代官網）

該系列玩偶將在今年10月發售，定價為日圓8,800元（約台幣2,460元）。喜愛鋼鐵人的粉絲記得設定手機提醒事項，才不會錯過搶購時間。

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關鍵字：

鋼彈, HelloKitty, 日本, 動漫, RX-78-2, 萬代, 鋼鐵人, 漫威, 超級英雄, 東尼史塔克
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