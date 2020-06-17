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Joy「黃色小背心」性感照連發　Jennie早在去年就穿過同款！

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▲Jennie、Joy撞衫。（圖／翻攝自IG）

記者王則絲／台北報導

韓女星們在造型上出現雷同，不同造型師選用相同服裝都是司空見慣的事，尤其是在風格類似的年輕偶像上更容易發生，Red Velvet成員Joy（朴秀英）在近期釋出的美照組圖中就被發現，同款服裝女團BLACKPINK成員Jennie（金智妮）在去年演出活動時便曾穿過，Joy則足足慢了超過半年。

▲Jennie、Joy撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲Joy日前釋出的造型被網友發現與Jennie撞衫。（圖／翻攝自IG@_imyour_joy）

Joy日前於IG上Po出一系列黃色背景的棚拍美照，身上也穿著同色系毛呢背心與迷你短裙套裝，搭配上CHANEL的珍珠項鍊，十分符合她招牌的「果汁系穿搭」，擺出可愛又兼具撩人氣息的姿態，展現勻稱的曲線，粉絲們立刻刷起愛心：「Joy穿黃色太正點。」、「POSE女王！」但也有眼尖網友發現：「Jennie去年就穿過了！」

▲Jennie、Joy撞衫。（圖／翻攝自IG）

原來這套黃色毛呢套裝來自義大利時裝品牌「Alessandra Rich」的2020春夏系列，由黃、綠、白、黑色織紋組成，Jennie在去年12月時便曾經在IG上分享演出活動的後台照，正是穿著同款套裝，Jennie搭配了同系列墊肩短版西裝，與Joy甜美俏麗的風格不同，反而顯得氣勢萬分，不過兩人的好身材都將成功這套服裝穿出了絕美性感氛圍。

▲Jennie、Joy撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie於去年底活動演出時便曾穿過。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

▲Alessandra Rich。（圖／翻攝自官網）

▲Alessandra Rich 2020春夏系列。（圖／翻攝自IG@alessandrarich）

然而Jennie與Joy也不是第一次撞衫，早先兩人也曾一同相中了一款小雛菊背心，可見兩人品味相當類似。

▲小雛菊撞衫。（圖／翻攝自IG）

►朴敏英、Jennie再撞衫西裝裙！「微低胸PK長腿」網：好難選

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關鍵字：

Joy, 朴秀英, Jennie, 撞衫, Alessandra Rich
fashion.net

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