Joy「黃色小背心」性感照連發　Jennie早在去年就穿過同款！

記者王則絲／台北報導

韓女星們在造型上出現雷同，不同造型師選用相同服裝都是司空見慣的事，尤其是在風格類似的年輕偶像上更容易發生，Red Velvet成員Joy（朴秀英）在近期釋出的美照組圖中就被發現，同款服裝女團BLACKPINK成員Jennie（金智妮）在去年演出活動時便曾穿過，Joy則足足慢了超過半年。

▲Joy日前釋出的造型被網友發現與Jennie撞衫。（圖／翻攝自IG@_imyour_joy）



在 Instagram 查看這則貼文 Joy（@_imyour_joy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 14 日 上午 8:05 張貼

Joy日前於IG上Po出一系列黃色背景的棚拍美照，身上也穿著同色系毛呢背心與迷你短裙套裝，搭配上CHANEL的珍珠項鍊，十分符合她招牌的「果汁系穿搭」，擺出可愛又兼具撩人氣息的姿態，展現勻稱的曲線，粉絲們立刻刷起愛心：「Joy穿黃色太正點。」、「POSE女王！」但也有眼尖網友發現：「Jennie去年就穿過了！」

原來這套黃色毛呢套裝來自義大利時裝品牌「Alessandra Rich」的2020春夏系列，由黃、綠、白、黑色織紋組成，Jennie在去年12月時便曾經在IG上分享演出活動的後台照，正是穿著同款套裝，Jennie搭配了同系列墊肩短版西裝，與Joy甜美俏麗的風格不同，反而顯得氣勢萬分，不過兩人的好身材都將成功這套服裝穿出了絕美性感氛圍。

▲Jennie於去年底活動演出時便曾穿過。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）



▲Alessandra Rich 2020春夏系列。（圖／翻攝自IG@alessandrarich）

然而Jennie與Joy也不是第一次撞衫，早先兩人也曾一同相中了一款小雛菊背心，可見兩人品味相當類似。

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