fb ig video ETtoday search mobile

蔡詩芸訂製Peekaboo狂冒「選擇障礙」　當媽之後包裡必備這3樣

>

▲蔡詩芸搶先體驗FENDI Peekaboo Bar訂製活動，想幫女兒打造Barbie粉包款。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

FENDI  Peekaboo Bar訂製活動於今（16日）在台北101開跑，請到藝人蔡詩芸搶先體驗，升格人母僅半年的她不僅狀態恢復得宜，講起女兒Katiya 更是瞬間散發慈母光環，連女兒適合的Peekaboo款式都已經想好，還自爆現在包裡都是寶寶的東西，「尿布、奶嘴、防蚊液」。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲蔡詩芸現身FENDI台北101旗艦店，為 Peekaboo Bar訂製活動站台。（圖／品牌提供）

藝人蔡詩芸與王陽明在去年（2019）聖誕節迎來女兒Katiya，今產後首次復出獻給FENDI，為台北101旗艦店Peekaboo Bar訂製活動站台，她換上一身California Sky設計西裝亮相，神采奕奕更散發母愛光環，三句話離不開愛女Katiya 。至於這回FENDI 經典包款Peekaboo訂製服務首次登台，蔡詩芸當然搶先體驗個人組裝的樂趣，她表示自己私下包款多是深色或是素面，所以這個夏季想要嘗試跳色風格，正好FENDI提供了很多顏色，讓她瞬間「選擇障礙」上身，光是包身就有20種選擇，包括小牛皮和漆皮，提把也有樹脂皮革、閃亮飾面等挑選。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

蔡詩芸打造個人專屬的Peekaboo，她更偏愛亮色系FF Logo款式。（圖／品牌提供）

蔡詩芸則相中彩色FF Logo包身搭配同色肩帶，三兩下便自己組裝完成，她也提到：「搭配肩帶可以滿足休閒、正式場合，休閒就背上肩帶，正式一點也可以拆掉變成手拿。」蔡詩芸更加碼爆料，自己沒有入手過Peekaboo，之前都是買品牌別的FF Logo款式，所以這次不能放過帶回家的機會。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲蔡詩芸想為女兒打造Barbie粉Peekaboo包，但不過度寵溺女兒，希望她16歲以後再接觸精品包。（圖／品牌提供）

那麼會想幫愛女Katiya 訂製怎麼樣的Peekaboo呢？蔡詩芸二話不說將Barbie粉包款放到面前，並且搭配微微透明的手把相當消暑，整體造型十分可愛。不過蔡詩芸認為，「小孩子年紀太小還是會讓她玩別的玩具，像我16歲時，媽媽才讓我接觸包包，我應該也會這樣做。」但會不會擔心女兒長大跟自己搶包背，蔡詩芸仍是爱女心切，「當然不會，我的東西都會留給她！」坦言生孩子前後轉變許多，就像蔡詩芸以前包裡必帶的三件東西是錢包、手機、木瓜霜，但是現在卻變成了尿布、奶嘴以及防蚊液，好媽媽形象表露無疑。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Peekaboo Bar訂製活動首次登台，於6月16日巡迴到台北101旗艦店至7月5日，（依序）Mini Peekaboo粉 NT$109,000；Mini Peekaboo Combo NT$300,700。（圖／品牌提供）

FENDI客製化 PEEKABOO BAR 服務，暨去年底於日本東京、今年初於莫斯科巡迴後也正式於台灣快閃開設，於6月16日巡迴到台北101旗艦店至7月5日，訂製個人專屬的 Mini Peekaboo 包款，包括包身、提把、背帶、Defender在內任意搭配，光是包身便有近二十種選擇，包括小牛皮和漆皮、與珍稀皮革等多種材料；提把部分也有包括樹脂、皮革、小牛皮、閃亮飾面等二十多種款式可供挑選；Strap You背帶部分亦有單、雙色與彩色FF Logo刺繡等三種選擇，讓消費者可以完全依個人型格打造最適合自己的絕美包款；Defender保護套部分也有七種不同款式可供挑選搭配。
 

隨著疫情趨緩，Chloé的全台唯一配件鞋履專賣店也進駐遠百信義A13一樓，提供包款、鞋履、小型皮件、飾品、眼鏡及香氛等選擇。專賣店更搶先販售Daria Bag的早秋新色，蔡詩芸也曾多次攜帶該包款出鏡，這回一口氣新增嫩綠色、淺灰色及棕色綿羊皮革款，並推出獨家限定的棕色格紋毛呢款式。

►6月首次登台！FENDI 「咖啡廳」打造客製化包款，光提柄就有25種

►專訪／NICOLE + FELICIA主理人創立時裝！揭開蔡詩芸、莫莉搶穿秘密

►包・開箱／木村光希帶貨FENDI春夏「花卉包」　連內襯也美出天際

關鍵字：

FENDI , Peekaboo Bar, 蔡詩芸, 訂製, 活動, 台北, 101, 王陽明
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克6／22起買一送一又來了　限定4天快揪好友賺一杯

星巴克6／22起買一送一又來了　限定4天快揪好友賺一杯

你也愛走路聽耳機、擁有多個枕頭？7個習慣代表極度缺乏安全感

你也愛走路聽耳機、擁有多個枕頭？7個習慣代表極度缺乏安全感

歐陽娜娜新曲「吊帶裙造型」疑似發福　生圖曝光網看傻：修超多

歐陽娜娜新曲「吊帶裙造型」疑似發福　生圖曝光網看傻：修超多

小空間必備「烹飪神器」！注意5大選購要點　一鍋搞定蒸、煮、煎、燉 全球最美不丹王后曬全家福　戴Anna Hu婚禮珠寶見證甜蜜時刻 宋智孝坦承：年紀到了吃什麼都胖　爆瘦7公斤全靠這「兩招」 日本腦洞大開「真實P圖T恤」！透明灰白格穿上身…網笑翻：手癢 謝金燕夏日必備超狂腹肌　逼人線條搶走19萬元香奈兒風采　 想要談一場成熟的愛情　你必須知道的7件事 《超級瑪利歐》無敵星星風扇太可愛！一番賞不到200元　快找日本代購

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面