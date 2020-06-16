蔡詩芸訂製Peekaboo狂冒「選擇障礙」　當媽之後包裡必備這3樣

▲蔡詩芸搶先體驗FENDI Peekaboo Bar訂製活動，想幫女兒打造Barbie粉包款。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

FENDI Peekaboo Bar訂製活動於今（16日）在台北101開跑，請到藝人蔡詩芸搶先體驗，升格人母僅半年的她不僅狀態恢復得宜，講起女兒Katiya 更是瞬間散發慈母光環，連女兒適合的Peekaboo款式都已經想好，還自爆現在包裡都是寶寶的東西，「尿布、奶嘴、防蚊液」。

▲蔡詩芸現身FENDI台北101旗艦店，為 Peekaboo Bar訂製活動站台。（圖／品牌提供）

藝人蔡詩芸與王陽明在去年（2019）聖誕節迎來女兒Katiya，今產後首次復出獻給FENDI，為台北101旗艦店Peekaboo Bar訂製活動站台，她換上一身California Sky設計西裝亮相，神采奕奕更散發母愛光環，三句話離不開愛女Katiya 。至於這回FENDI 經典包款Peekaboo訂製服務首次登台，蔡詩芸當然搶先體驗個人組裝的樂趣，她表示自己私下包款多是深色或是素面，所以這個夏季想要嘗試跳色風格，正好FENDI提供了很多顏色，讓她瞬間「選擇障礙」上身，光是包身就有20種選擇，包括小牛皮和漆皮，提把也有樹脂皮革、閃亮飾面等挑選。

▲蔡詩芸打造個人專屬的Peekaboo，她更偏愛亮色系FF Logo款式。（圖／品牌提供）

蔡詩芸則相中彩色FF Logo包身搭配同色肩帶，三兩下便自己組裝完成，她也提到：「搭配肩帶可以滿足休閒、正式場合，休閒就背上肩帶，正式一點也可以拆掉變成手拿。」蔡詩芸更加碼爆料，自己沒有入手過Peekaboo，之前都是買品牌別的FF Logo款式，所以這次不能放過帶回家的機會。

▲蔡詩芸想為女兒打造Barbie粉Peekaboo包，但不過度寵溺女兒，希望她16歲以後再接觸精品包。（圖／品牌提供）

那麼會想幫愛女Katiya 訂製怎麼樣的Peekaboo呢？蔡詩芸二話不說將Barbie粉包款放到面前，並且搭配微微透明的手把相當消暑，整體造型十分可愛。不過蔡詩芸認為，「小孩子年紀太小還是會讓她玩別的玩具，像我16歲時，媽媽才讓我接觸包包，我應該也會這樣做。」但會不會擔心女兒長大跟自己搶包背，蔡詩芸仍是爱女心切，「當然不會，我的東西都會留給她！」坦言生孩子前後轉變許多，就像蔡詩芸以前包裡必帶的三件東西是錢包、手機、木瓜霜，但是現在卻變成了尿布、奶嘴以及防蚊液，好媽媽形象表露無疑。

▲FENDI Peekaboo Bar訂製活動首次登台，於6月16日巡迴到台北101旗艦店至7月5日，（依序）Mini Peekaboo粉 NT$109,000；Mini Peekaboo Combo NT$300,700。（圖／品牌提供）

FENDI客製化 PEEKABOO BAR 服務，暨去年底於日本東京、今年初於莫斯科巡迴後也正式於台灣快閃開設，於6月16日巡迴到台北101旗艦店至7月5日，訂製個人專屬的 Mini Peekaboo 包款，包括包身、提把、背帶、Defender在內任意搭配，光是包身便有近二十種選擇，包括小牛皮和漆皮、與珍稀皮革等多種材料；提把部分也有包括樹脂、皮革、小牛皮、閃亮飾面等二十多種款式可供挑選；Strap You背帶部分亦有單、雙色與彩色FF Logo刺繡等三種選擇，讓消費者可以完全依個人型格打造最適合自己的絕美包款；Defender保護套部分也有七種不同款式可供挑選搭配。



在 Instagram 查看這則貼文 DIZZY DIZZO ★ 蔡詩芸（@dizzydizzo）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 1 日 上午 3:33 張貼

隨著疫情趨緩，Chloé的全台唯一配件鞋履專賣店也進駐遠百信義A13一樓，提供包款、鞋履、小型皮件、飾品、眼鏡及香氛等選擇。專賣店更搶先販售Daria Bag的早秋新色，蔡詩芸也曾多次攜帶該包款出鏡，這回一口氣新增嫩綠色、淺灰色及棕色綿羊皮革款，並推出獨家限定的棕色格紋毛呢款式。

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