貓咪肉蹼、雨後的繡球花的指彩　一次滿足仙萌屬性的女孩

記者李薇／綜合報導

夏天到來，指甲彩繪成為很多人必做的時尚配件，擁有漂亮的指甲，可以讓整體穿搭看起來更有細節，盤點幾支在網路上擁有高人氣的指甲油，有超美的奶油乳酪、雨後的繡球花等等，使用起來讓人指尖都跟著優雅起來。

▲TOM FORD超美的奶油乳酪色。（圖／glowhappiness_beauty IG、clidre38 IG）



TOM FORD 指甲油 #sugar dune

大部分入手TOM FORD彩妝，都是買經典的四色眼影，或是打亮修容餅，不過其實它有一瓶指甲油也受到歡迎，就是#sugar dune，帶有一點粉膚的奶油乳酪色，塗抹起來特別顯白，也很適合夏天的季節使用，看起來特別優雅有氣質。

▲超可愛的貓咪肉蹼色調。（圖／hina.88.hina IG）

Dior 指甲油 #428

貓咪肉蹼的粉紅色總是讓人覺得療癒，Dior旗下有一款指甲油，就是超可愛的粉嫩貓咪肉球色，塗抹兩層就超級飽和又顯色，而且圓形的刷頭剛好吻合指甲的形狀，塗抹起來相當順手，打造軟萌的指甲風格。

▲雨後的繡球花色調好美。（圖／sssrrr_csm IG）

ORBIS 潤色基底護甲彩 #Clear Blue﻿

ORBIS這支是會有潤色效果的護甲油，塗抹起來會有淡淡的色澤，卻又不會過於誇張，因為一般藍色在亞洲女孩的手上看起來會特別顯黑，但這支色澤偏淺，使用起來的對比性就不會這樣強，被譽為是雨後的繡球花的色澤，相當淡雅又仙氣。