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限時開賣2個月！《Lady M》期待已久的「芒果千層蛋糕」終於回歸

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▲芒果千層 。（圖／LADY M提供）

被列為「美國十大蛋糕」的頂級甜點品牌《Lady M》，每一片法式經典千層蛋糕都使用超過 20 層的手工法式薄餅堆砌而成，而在今年夏天，大家期待超久的「芒果千層蛋糕」終於回歸，限期開賣2個月，同步還有超級清爽的「百香果起司蛋糕」和「開心果千層」也可以買到囉！

芒果千層蛋糕

台灣獨家的千層口味，就是這一款「芒果千層蛋糕」，即將於6月1日至7月31日重磅回歸！芒果控們可要把握時間趕快來大口品嚐一下！

▲芒果千層 。（圖／LADY M提供）

令人超期待的「芒果千層蛋糕」每一層中都可以嚐到香甜的芒果卡士達，搭配上薄透的餅皮香氣十足。而上層則鋪滿來自屏東枋山和台南玉井的新鮮愛文芒果切片，無敵多汁、充滿夏天口感的甜點就是這一道！

「芒果千層蛋糕」

■價格：NT$2,900元／九吋、NT$290元／切片

■6月1日起可在北中各門市現場購買

■官網同步開放預購，下單後即可在7日後至台北旗艦店領取芒果千層蛋糕。

百香果起司蛋糕

除了芒果千層蛋糕以外，《LADY M》同步開賣「開心果千層蛋糕」、「百香果起司蛋糕」。

▲芒果千層 。（圖／LADY M提供）

充滿酸甜滋味的百香果，絕對是夏天不能少的經典水果！主廚將百香果醬與馬斯卡彭起司，打造帶有綿柔口感、溫煦的乳酪香與酸甜果味的「百香果起司蛋糕」，更在底層的全麥餅乾裡，別具創意地加入椰子片，吃的到淡淡椰香味的蛋糕，超級美味。

「百香果起司蛋糕」

■價格：NT$ 2,700 元／九吋、NT$270 元／切片

■販售時間：6月1日至6月30日

開心果千層蛋糕

去年一推出也大受好評的「開心果千層蛋糕」這次也限期開賣囉！以義大利開心果醬、鮮奶油及卡士達調和而成的開心果奶油醬，吃下一口就能嚐到如絲絨般柔軟的滋味。

▲芒果千層 。（圖／LADY M提供）

■價格：NT$ 2,800元／九吋、NT$280元／切片

■販售時間：6月1日至6月30日

夏季飲品推薦

來吃千層蛋糕怎麼能少掉飲品的陪伴！《LADY M》針對夏天推出繽紛飲品，有「莓好盛夏」、「甜桃烏龍」，清爽繽紛的口感大推！

▲芒果千層 。（圖／LADY M提供）

LADY M 台北旗艦店

■地點：臺北市大安區光復南路240 巷26號1樓（國父紀念館站②號出口右側）

■營業時間：11:00~21:00（售完為止），可內用。

LADY M 晶華專櫃

■地址：晶華酒店1F（台北市中山區中山北路二段39巷3號1樓）

■營業時間：10:00~21:00（售完為止），只限外帶

遠百信義店

■臺北市松仁路 58 號 1 樓（遠百信義 A13）

臺中新光店

■臺中市西屯區台灣大道三段 301 號 1 樓（新光三越中港店）

文／柯夢波丹　圖／LADY M

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, Lady M, 千層蛋糕, 芒果千層
fashion.net

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