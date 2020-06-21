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與毛孩同穿Yeezy 350好潮！「寵物鞋套」保護小爪子　柴柴、哈士奇都適用

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編輯／Duke

家裡的毛小孩像塊寶，無論是食品或是服裝都要用最好的，因此也造就寵物產業興起，讓各大品牌紛紛插旗寵物市場，搶奪這塊大餅。隨著越來越多寵物系列單品出現，美國寵物品牌Fresh Pawz不落人後，從Yeezy Boost 350 V2「Beluga」獲取靈感，帶來「Yeezy造型狗用鞋套」，想與家中毛小孩穿親子鞋就趁現在！

▲小狗版YEEZY。（圖／翻攝自Fresh Pawz官網、SSENSE官網）

▲Beluga 544的設計靈感來自Yeezy Boost 350 V2 Beluga。（圖／翻攝自Fresh Pawz官網）

Fresh Pawz以「主人與寵物共同自豪的生活文化」為概念，替毛小孩設計不少可愛又帥氣的服飾，這回則是推出環保材質狗用鞋套「Beluga 544」，用途在於保護毛小孩的腳掌與爪子不受傷害。另外，這款鞋套使用質地柔軟的針織面料，因此舒適與透氣皆屬上乘。

▲小狗版YEEZY。（圖／翻攝自Fresh Pawz官網、SSENSE官網）

▲可保護毛小孩的腳掌與爪子不受傷害。（圖／翻攝自Fresh Pawz官網）

▲小狗版YEEZY。（圖／翻攝自Fresh Pawz官網、SSENSE官網）

▲小狗版YEEZY。（圖／翻攝自Fresh Pawz官網、SSENSE官網）

▲每組包含四個鞋套。（圖／翻攝自Fresh Pawz官網）

Beluga 544共有三個尺寸，S號為3.8公分，適合臘腸、博美、約克夏等品種；M號為4.8公分，適合中型犬，像是法鬥、柴犬；L號為5.5公分，黃金獵犬、哈士奇、邊境牧羊犬等大型狗種都可以穿著。

不僅Fresh Pawz推出寵物服飾，去年加拿大電商SSENSE也以寵物為題，邀請Burberry、Moncler、Heron Preston以及1017 ALYX 9SM打造一系列單品，當中Burberry以滿版「TB」花押字製作帽T，Moncler則是運用亮面羽絨打造背心；Heron Preston與1017 ALYX 9SM也以品牌標誌性設計打造項圈與牽繩。想讓毛小孩變身時尚寵物？那一定不能錯過上述單品！

▲小狗版YEEZY。（圖／翻攝自Fresh Pawz官網、SSENSE官網）

▲TB滿版與亮面羽絨打造的服飾。（圖／翻攝自SSENSE官網）

▲小狗版YEEZY。（圖／翻攝自Fresh Pawz官網、SSENSE官網）

▲Heron Preston項圈具有強烈工業風，1017 ALYX 9SM則以Rollercoaster扣鎖製作牽繩和項圈。（圖／翻攝自SSENSE官網）

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關鍵字：

毛小孩, 小狗, FreshPawzM, YeezyBoost, 350V2, Beluga, 臘腸, 博美, 法鬥, 柴犬, 黃金獵犬, 哈士奇, Burberry, Moncler, HeronPreston, ALYX
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