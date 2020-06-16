台灣之光！AKACHEN木蘭珠寶擺件　被英國V＆A博物館買走當展品

▲AKACHEN的創作獲英國知名V&A博物館收藏。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

花費超過3年溝通、創作與製作，台灣珠寶設計師品牌AKACHEN打造的木蘭主題純鈦立體雕塑珠寶，吸引英國知名V&A博物館（Victoria and Albert Museum）購買珍藏，將放置於亞洲部供來自全世界的參觀者鑑賞，AKACHEN成為V&A博物館首次購藏的台灣設計師作品，是真正的台灣之光！

▲AKACHEN藝術總監陳智權（右二）創作的木蘭純鈦立體雕塑珠寶被V&A博物館收購，將置於亞洲部展出。（圖／記者陳雅韻攝）



▲AKACHEN木蘭純鈦立體雕塑珠寶可當擺件，亦可穿戴。（圖／記者陳雅韻攝）



具重量級地位的V&A博物館創立於1852年，以工藝美術、裝置與應用藝術品為主，當中包括逾3000件珠寶作品。館方在一次文化交流中，發現AKACHEN藝術總監陳智權深具東方美學的禪意設計，作品深富文化傳承與教育意義，且運用純鈦金屬製作珠寶工藝了得，因此決定收購其木蘭作品，為求慎重，英國方面還曾親自來台參觀製作過程，對於品牌的設計與工藝表示肯定。

▲木蘭純鈦立體雕塑珠寶，可拆下木蘭胸針與耳環佩戴。（圖／AKACHEN提供，以下同）

今AKACHEN於台北旗艦店親自揭露此作品真面目，從小跟著母親學插花的陳智權，充分展現木蘭作品沉靜、優雅又富生命力的姿態，取下花朵與花苞分別可作為胸針與耳環佩戴，讓擺件也是能穿戴的雅緻珠寶。目前英國V&A博物館因新冠肺炎疫情暫時關閉，下半年重啟後，將能在亞洲部欣賞這件來自台灣的精湛設計。

▲AKACHEN擅長從大自然取材，蜻蜓與蝴蝶都是常見的設計主題。

AKACHEN擅長從大自然取材，運用溫度差異製作各種顏色的純鈦金屬，再鑲嵌寶石展現蝴蝶、蜻蜓造型珠寶或擺件；以翡翠著稱的JADEGIA玉世家則將翡翠之美發揮淋漓盡致，旗下道法自然系列翡翠擺件，巧妙運用翡翠的濃淡色澤，搭配工匠精巧做工，生動表現花朵、植物、昆蟲與鳥兒的姿態，流露優雅的東方氣韻。

▲玉世家道法自然系列翡翠擺件《滿庭芳》，傳神展現梅花之美。（圖／玉世家提供）



▲玉世家道法自然系列翡翠擺件《天籟》，演繹生動的蝴蝶、鳥兒姿態。

