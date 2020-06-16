有夠準！妳的另一半到底是神隊友還是豬隊友？

跟什麼樣的人交往是很重要的，伴侶關係或夫妻關係最容易影響一個人一生是否幸福，到底妳的伴侶是神風特攻隊型的神隊友，或是無可救藥的豬隊友呢？如果妳還是單身，也可以看看自己身邊親朋好友、同事，是神隊友還是豬隊友的角色呢？

首先在心中默念一次問題，然後依直覺選張牌



選好了嗎？我們來看看妳選到哪種隊友

1.魔術師

神隊友與豬隊友的綜合版

遇到這樣的伴侶真的會很沒轍，因為對方很看自己的感覺、心情來成為豬隊友或神隊友，魔術師代表著創造力、有能耐、又懂得學以致用，因此妳的伴侶反應是很機靈的，會在妳意想不到的時候，或是陷入瓶頸卡關的時候，突然就來個特攻，協助妳完成某些煩人事，變成了神隊友。

但有時這個隊友非常懶惰，因為太機靈了，有時就變得逃避責任，或太自以為要用自己的方式執行，卻沒有個明確方向，他覺得自己做的很棒，等著妳的讚賞，但其實會讓妳在後面擦屁股，累個半死，妳也很清楚他是挑自己喜歡的事來做，要他變成神隊友，到不如學會誠實以告，而不是用情緒來指責，妳隊友的創造力可是非常強大喔。

2.聖杯二

默契型的好夥伴

聖杯二的出現是屬於溫和型的神隊友，他並不是會一直協助妳，或是幫妳幫到底的那種，而是會成為妳的好夥伴，給妳忠告，對妳真心、誠實，你們的關係不只是成為伴侶，也會是好朋友、家人、知己的角度來與彼此相處，這樣的關係是真愛大過於激情。

其實妳的伴侶知道，如果一直幫妳的人生承擔、負責，反而會害了妳，讓妳沒有提升、學習，他寧願成為妳身邊一雙明亮的雙眼，幫助妳辨別是非，不要遇到壞人、在恰當的時間點保護妳，這樣的神隊友真的很愛妳喔。

3.錢幣四

綁手綁腳豬隊友

有一種伴侶是妳找他一起去幹嘛，他幾乎都說不要，總是提不起勁，或覺得在家一起打電動就是最好的，但遇到真的需要幫忙時，他也不是不幫，但妳就是沒感覺他真的有幫到什麼，好像只是讓妳更忙，生活久了、總是過度忙碌或一成不變之下，就變得很不想繼續相處。

妳的豬隊友內心其實有過度保守的傾向，做很多事情前都會有個評估判斷，想著這麼做會得到什麼，當這樣的想法過多時，當然容易造成做什麼事都提不起勁的狀況，因為什麼事都要講求投資報酬率、或要有條件交換時，就變成了一種有條件、限制的關係了，或許妳真的該好好跟隊友深談，如何繼續這段關係，雙方都還是有機會可以調整的喔。

4.權杖五

為反對而反對的豬隊友

妳也是愛妳的伴侶，也喜歡跟他在一起，但他有時就很容易變成情緒上很幼稚的豬隊友，在某些時候很容易有種小孩子脾氣，為反對而反對，情緒一出來怎麼跟他好說歹說，都沒用，非要等他氣消，才能繼續進行事情，這對妳來說有時真的很困擾。

因為妳是不喜歡把情緒和做事混為一談的人，但妳家隊友卻是個性情中人，好處是很重人情，但壞處是過度重視感覺，有些話必須很有技巧的跟他聊，他才能接受，當妳累的時候會真的很想哭，但這樣的對友是很有希望可以培養成神隊友的喔，只要妳懂得尊重和信任，不要把他當孩子看，漸漸的妳的隊友會成長許多。

5.世界

神風特攻隊

恭喜妳選到神風特攻隊等級的神隊友，有種隊友是，妳只要回到家他就張羅好許多大小事，妳沒想到的他也會先想到，也不會讓妳太累，總是寵著妳、保護妳，把妳捧在手掌心上，有時他不只是照顧妳，會連妳的家人都一起考量進去，讓妳完全感受到對妳滿滿的愛。

這樣的隊友完全是可以結婚等級了，但要注意的是妳可不要變成豬隊友，讓他過度勞累囉，要懂得互相分擔責任，並且也要懂得站在他的立場為他想想，世界牌是發自內心的快樂，你們在一起相處是穩定與被祝福的關係，但要記得設定好目標別半途而廢，一起活在當下建立未來，是很美好的。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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