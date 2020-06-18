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《The King》金高銀仙氣單眼皮眼妝教學！眼尾多一步驟，自然放大變有神

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▲金高銀眼妝。（圖／柯夢波丹提供）

由李敏鎬和金高銀主演的Netflix新劇《The King：永遠的君主》日前播出第四集，但因為平行時空的世界觀過於複雜，讓很多網友看不懂而棄劇，雖收視率有稍降，但終於等到李敏鎬和金高銀「愛的互動」，還是讓觀眾看的粉紅泡泡狂冒呀～大呼編劇快點再給大家更多浪漫的劇情，更多霸氣的李敏鎬啦！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《The King：永遠的君主》因收視率跌至個位數，有網友表示是因為李敏鎬和金高銀這個組合，根本就不搭，沒辦法塑造讓觀眾心動的感情氛圍，把箭頭指向金高銀．

 
 
 
 
 
 
 
 
 

而因為《The King：永遠的君主》金高銀之前的素顏照，更是被網友翻出，直指金高銀素顏照太醜了，讓合作過的男星都辛苦了！但其實金高銀根本就長的非常有特色，雖不是一般大眾認定的美女類型，但的確有其一番優雅清新的質感．

現年28歲的金高銀在2016年憑《奶酪陷阱》出演女主角洪雪出道，早有負評指她的樣子不夠美。後來她在《孤單又燦爛的神－鬼怪》中飾演「鬼怪新娘」一角後爆紅，愈來愈多人留意她的樣貌，只是身為單眼皮的她，在韓國演藝圈似乎不那麼吃香．

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲金高銀眼妝。（圖／柯夢波丹提供）

金高銀曾在IG發佈過這張素顏照，引來網友大肆負評：「長得真平凡」、「真醜」，更有人說「辛苦了孔劉」，及指她是「女版柳俊烈」等等難聽的說話，令她趕緊刪除照片！

 
 
 
 
 

相信後來金高銀想通了，個人的演技和實力比樣貌更重要，她不再忌諱別人的眼光，繼續在IG發佈素顏照，表現出自然率性的一面。

金高銀獨特的清純氣質和眼睛會說話的靈氣，不是一般韓國女星可以取代的。屬於「非典型美女」單眼皮女生代表的金高銀，其美度完全不輸雙眼皮大眼睛的女生！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

甚至韓國整形醫生也表示：金高銀的單眼皮確實是漂亮的單眼皮，而且只要化對眼妝技巧，不但有放大眼睛及突顯輪廓的眼妝，可以減去「泡泡眼」的煩惱，發滿滿仙氣～快來看金高銀示範的單眼皮眼妝，有神又自然，全都學起來！

單眼皮眼妝技巧1：遮瑕

要化出大眼眼妝，當然第一步要由眼影開始。但在上眼影之前，一定要先做好遮瑕及眼部打底，將黑眼圈及瑕疵先遮蓋起來，這樣會讓打後的輪廓修飾更明顯，眼部輪廓的立體度也會提升。另外，亦謹記要先塗上薄薄一層控油眼影打底霜才上眼影，可以避免眼影在眼皮上溶成一條線的情況出現。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

單眼皮眼妝技巧2：眼影

之後就到了真正的眼影部分，建議單眼皮女孩利用偏冷色調的大地色霧面眼影作打底，因為暖色調的眼影容易令眼皮看起來有膨脹的效果，而冷色調的眼影則可以使眼部輪廓更立體。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

在畫上底色眼影時，不需要大範圍的暈染至眉下，反而暈染至眉骨下方的眼窩處即可以。

到主色眼影的部分，色調方面一樣建議用冷色調的大地色。除了需要由睫毛根部開始，化上自然的由深到淺的暈染，亦要留意眼睛尾部的三角位置，將眼影暈染至眼尾的話，可以令眼睛有由橫展開的感覺。

有「泡泡眼」的情況，可能是因為選用了亮片太大顆的閃亮眼影，在眼皮上大範圍的化上。其實單眼皮的女士可以利用閃粉較細緻的偏光眼影，在眼睛正中間的眼珠部分，加上少量的點綴，這樣就可以使眼睛看起來更立體。

單眼皮眼妝技巧3：眼線

對於單眼皮女孩的眼妝，坊間最大的誤會就是一定要畫上粗眼線才可讓眼睛有放大效果，其實不是的！畫上粗粗的濃黑眼線只會使真正的眼睛看起來變小，自然的咖啡色內眼線才是眼睛放大的秘訣！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建議先以深色眼影在貼近睫毛根部的位置作少量暈染，然後再以咖啡色眼線筆，在眼尾位置向外畫上若3mm長度的眼線。要記住眼角的三角位置也要補上眼線，以免有眼線斷開的情況。

單眼皮眼妝技巧4：睫毛膏

想讓眼睛有自然的放大效果，其實比起眼線，睫毛膏的效果更強大，但當然是以自然而捲翹的妝感呈現，而不要以濃密睫毛效果！

 
 
 

只需要以深咖啡或黑色的睫毛膏，直直的向上搽，突顯根根分明而又長又翹的睫毛就可以了！

CHARLOTTE TILBURY 雙效輕巧眼部遮瑕筆，3ml，US$30.77，約合NT$926

▲金高銀眼妝。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／CHARLOTTE TILBURY）

Charlotte Tilbury 這款雙效輕巧遮瑕筆可使雙眸呈現出充足睡眠後的亮彩效果。第一重功效幫助喚醒並豐潤肌膚——一端的眼霜飽含具有滋養效用的乳木果油、天然精油和補水的透明質酸，大米蛋白則有效擊退倦怠和衰老跡象。第二重效果則為另一端的飾色遮瑕膏，靈感得益于專業攝影師的銀色反光板，為配方中注入漫射光感顆粒和促進膠原蛋白增生的多肽成分。在眼霜後塗抹，即刻收穫神采飛揚的明媚眼妝。

NARS 晶鑽眼影粉#閃耀玫瑰金，1.5g，NT$1,000

▲金高銀眼妝。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／NARS）

高度顯色眼影粉，奶油般質地，以指尖塗抹狀，滑順好延展，豐富細密的亮粉，展現性感迷人的眼神。

I'M MEME 我愛好感直覺眼影書001小橘書，9.4g，NT$590

▲（圖／I'M MEME）

活力橘紅色調為主，人見人愛好氣色，擦上瞬間顯白朝氣滿點！粉質延展性佳、顯色度高、持色服貼，1本就備有打底色、打亮色與暈染色，加上腮紅或修容，囊括奶霜霧面與閃爍亮片質地．

PAUL & JOE 打盹貓限量雙色眼影004打哈欠，6g，NT$950

▲金高銀眼妝。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／PAUL & JOE）

可愛的設計靈感來自於喜歡在陽光下打盹的貓咪，溫暖的色調與高透明感的光澤，打造如初夏般慵懶迷人的閃耀雙眸。特殊霜感凝凍的質地如貓咪的肉球般的QQ又涼涼，觸感療癒、上色滑順服貼，能密著於肌膚長效持妝，不退色不積線，整天維持乾淨夏日妝容。清澈透亮的色澤與細緻的珠光一抹顯色，可單獨或堆疊使用，色彩不混濁不暈染，打造乾淨立體的眼部妝容。

Celvoke 玩色煥彩彩妝霜18冰滴蜜桃，NT$1,050

▲金高銀眼妝。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／CELVOKE）

輕盈不甜膩的暖橙色調，加入極度細緻金色光澤，點綴於眼眸、雙頰，輕柔自然融於肌膚，擁有清新甜美的表情，宛如一顆溫柔令人迷戀的蜜桃。

WAKEMAKE 銅牆鐵壁持妝快乾子彈眼線筆#02深邃棕，NT$390

▲金高銀眼妝。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／WAKEMAKE）

獨特的子彈型筆頭軟硬適中，能吸附適量眼線液，精準描繪防手震，質地快乾抗暈染，線條俐落不失手，除了極細筆刷與濃烈不暈染的特色外，最特別的是附贈眼線專用的修正筆，能針對不滿意的部位，輕鬆修掉NG筆觸，呈現乾淨俐落眼妝，不論老手或新手都能隨心所欲描繪深邃眼神。

dejavu 就是不暈持久極細眼線液，0.55ml，NT$390

▲金高銀眼妝。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／DEJAVU）

極細柔韌彈性毛刷，眼頭和眼尾、睫毛間隙、內眼線或下眼瞼處，都能隨心所欲描繪 ，持久不暈，薄膜型眼線液能防皮脂、汗水、眼淚及耐搓揉，速乾防水型眼線液，不造成暈染．

dejavu 放肆驚艷纖長睫毛膏，7.2g，NT$420

▲金高銀眼妝。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／DEJAVU）

豐富的纖長薄膜纖維，密集接續延伸，越刷越長，纖長刷頭完美貼合，重複接續不結塊，乾淨細緻，塑造令人驚豔的長度．

HOURGLASS 極致豐盈睫毛膏#Ultra Black，US$30.13，约合 NT$906

▲金高銀眼妝。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／HOURGLASS）

輕掃一回 Hourglass 的這款睫毛膏便能打造豐盈飄揚的完美睫毛。它多效合一的配方可營造戲劇性的長睫毛效果，品牌獨創的 4D Amplifier™ 刷毛更能均勻有效地將產品的墨黑色調塗抹上色，並且不易發幹脫落。

KEVYN AUCOIN 睫毛夾，US$20.90，約合 NT$629

▲金高銀眼妝。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／KEVYN AUCOIN）

Kevyn Aucoin 這款睫毛夾能夠塑造更加飽滿卷翹的睫毛，令雙眸閃耀迷人。它採用不銹鋼製作，紅色橡膠襯墊起到緩衝作用，避免按壓根部睫毛時造成疼痛。

文／柯夢波丹　圖／COSMO HK、NAVER、SBS、馬達馬達眼喔小紅書

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, The King永遠的君主, 金高銀, 眼妝, 彩妝
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