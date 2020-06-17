【奧斯塔羅】愛情中的癡情指數是多少？

面對情感每個人個性不盡相同

有些人敢愛敢恨

有些愛了就離不開

那你是哪樣的人？

趕快和奧斯一起來看看

你在愛情世界裡的癡情指數？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友算癡情的人，這樣的牌組代表熟悉現況、難以改變，如果你愛上一個人，要抽身通常需要一段時間，因為你容易習慣而產生好感，例如每晚聊天或是打鬧，你就會習慣這樣的對象在生活中，然後不自覺投入進去，因此哪天對方不見了，你便沒辦法像其他人瀟灑離開，反而容易走不出情緒。

牌ll

選到這組牌的朋友，你的癡情指數很高，要好好調整一下了。這樣的牌組代表癡情與執著，不難發現你喜歡一個人就會讓自己陷下去，甚至分手也不容易走出來，所以你的朋友常常會拉你一把，不過要你決定離開或放棄才有用，因此選到這組牌的朋友，不如調整自己面對愛情的態度，雖然癡情不是壞事，但要是不對的人，那及早抽身會比較好喔！

牌lll

選到這組牌的朋友，你的癡情指數普通，就好像永遠扯不上邊一樣，對你來說感情是互相，你喜歡一個人會願意付出自己，但你卻不是個熱臉貼冷屁股的人，所以當你的付出得不到回報，你就會瀟灑的離開，因為你知道這段感情是沒有結局的。

牌lV

選到這組牌的朋友，面對愛情的執著指數在中間，這樣的牌組代表尊重與互相，因此你在面對感情時，不是個瘋狂付出自己的人，對你來說，一段情感的發生是架構在彼此都有意願的基礎上，要是對方沒有意願，你也不會瘋狂的付出自己。另外，這樣的牌組同時有著尊重的意思，若是你追求的對象抹煞你的付出或是不尊重你，你也會立刻停止付出，畢竟對你來說，付出或是追求沒有必須要接受的道理。

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