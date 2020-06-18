【奧斯塔羅】最近在朋友之間有不錯的對象可認識嗎？

單身桃花再一發

出社會或是社交不活躍的朋友

要認識異性

都比較困難

今天就和奧斯老師一起來看看

最近在朋友間有機會認識對象嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這組牌的朋友，要在朋友之間認識異性，機會來說比較困難，畢竟這樣的牌組代表休息與沉澱，雖然你希望可以結束單身，但面對新朋友卻覺得挺麻煩的，因為要認識異性，需要重新相處，並且約會、曖昧等，這樣的過程讓你覺得疲倦，所以在認識異性上，會沒這麼積極，因此挑到這組牌的朋友，要在朋友間認識異性，機會比較低囉。

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選到這組牌的朋友，接下來要在朋友間認識異性，機會好像不高，這樣的牌組代表友情及聚會，奧斯老師要說有機會認識一些新朋友，開拓自己的生活圈，但是這其中沒有機會認識情感中的對象，所已接下來要成功在朋友之間認識發展情感的對象，建議不要看得太重，保持平常心就好了。

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選到這組牌的朋友，要先說聲恭喜，這樣的牌組代表桃花及豐沛情感，接下來要在朋友之間認識異性機會高上許多。另外，奧斯老師建議你，可以嘗試向朋友透露你對於情感的嚮往與想法，這樣就有機會能藉由朋友認識適合自己的對象囉。

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選到這組牌的朋友，接下來要在朋友間認識異性，機會好像挺高的，畢竟這樣的牌組代表情感傳遞及情感照顧，但是你接下來的桃花，不會是新認識的對象，比較偏向過往認識的對象或是不熟悉的朋友，因此接下來有機會和老同學或是朋友相聚，都要好好把握這些機會，才不會錯過喔！

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