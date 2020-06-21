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奧斯塔羅12星座一周運勢0622-0628　牡羊放寬心一切順利、天秤企圖心帶財運

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▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

2020622-0628奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：獅子座事業運最旺！學／事業方面有成功的徵兆，甚至出現成功為公司立功的機會，奧斯提醒下周在學／事業方面多加努力，成功將隨之而來，要好好把握囉！自有公司的朋友下周業務及訂單也有增加的狀況。

TOP2：水瓶座愛情運最旺！雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出，並且也對感情態度調整，讓感情生活更加安定穩固。

TOP3：金牛座金錢運最旺！正財運相當好的一周，在工作上獲得的金錢回報將讓你感到滿足。

本周需注意星座

1.雙魚座事業運需要留意：異動的想法在下周出現，對於目前的學／事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

2.摩羯座愛情運需要留意：下周雙方在情感裡的步伐慢了下來，和另一半一直以來存在的溝通問題下周將重蹈覆轍，建議下周若有爭執發生，必須要花心思好好解決，不要有讓時間解決的想法。

3.雙子座金錢運需要留意：正、偏財運不佳的一周，要避免不必要的支出，並做好理財，以免有經濟壓力的產生。

牡羊座

開運顏色：紫色
幸運數字：01

整體運勢★★★
解析：下周牡羊朋友對目前的生活有不滿足的想法，因為這樣讓你下周願意花精神在想辦法改變現況。另外，需注意情緒上的起伏，將容易和周遭的人產生爭執，要多注意了。

愛情運勢★★
解析：非單身的朋友，下周要注意和另一半的相處，可能有不小的爭執產生，這樣的爭執也會波及周遭的人，所以下周和另一半的關係要多加留意，避免因情緒而影響另一半的狀況。

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業容易對環境感到不滿足，和同事之間也有摩擦的可能存在，甚至對自己的存在感到懷疑，所以下周會辛苦一些，但這狀況是短暫的，所以放寬心，一切就會過去囉。

金錢運勢★★
解析：正、偏財運都較為平淡的一周，需要多加留意下周物質慾望的提升，或許會讓財務吃緊。

金牛座

開運顏色：黃色
幸運數字：24

整體運勢★★★★★
解析：下周金牛朋友是個理性思考的一周，並且充滿成功的可能性，如果一直以來有煩惱的事，下周將會更加明朗，對於事情的掌控度也提高許多，讓你做事事半功倍，會是個相當有氣勢的一周。

愛情運勢★★★★★
解析：長久以來對愛情的努力，將在下周開花結果，一直以來的溝通也在下周開啟良好的連鎖反應，使得兩人心靈有更大的共鳴。單身朋友下周有機會出現桃花，這樣的桃花來自職場，要好好注意喔！

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面將是突飛猛進的一周，努力的結果將在下周顯現，手邊的工作也將進入穩定的開始。若對現況不滿足的朋友，下周將獲得相當大的改善。

金錢運勢★★★★
解析：正財運相當好的一周，在工作上獲得的金錢回報將讓你感到滿足。

雙子座

開運顏色：綠色
幸運數字：57

整體運勢★★
解析：雙子下周是休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力漸漸不堪負荷，壓力逐漸從內在轉往反映於外在，將讓你感到無力，奧斯建議適時休息，重新調整自己，才會比較好喔！

愛情運勢★★★
解析：長久感情中的問題在下周浮現，讓雙方對愛情感到無力，會是需要調整步伐的一周，或許藉由溝通能帶領彼此往更深的層次，但別忘了替另一半著想喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：目前的學／事業不向以往熱情，因此下周面對工作與學業都感到些許無奈，會有想異動的想法出現。

金錢運勢★★
解析：正、偏財運不佳的一周，要避免不必要的支出，並做好理財，以免有經濟壓力的產生。

巨蟹座

開運顏色：藍色
幸運數字：58

整體運勢★★
解析：下周巨蟹朋友怠惰了起來，面對周遭都有提不起勁的感覺，因為這樣造成事情思考不夠周全，所以下周面對事情時要多想一點，避免有錯誤的決定產生。

愛情運勢★★★
解析：彼此關係停了下來，對於情感的熱情些微消退，因此有強烈被動的暗示存在等對方主動，奧斯建議下周面對愛情可以在主動一些喔！

事業（學業）運勢★★
解析：下周學／事業方面會有些許適應不良，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，下周要多加注意這樣的情況喔！

金錢運勢★★★
解析：下周情緒的波動連帶影響財運方面的支出，要避免一時的衝動而花大錢喔！

獅子座

開運顏色：灰色
幸運數字：95

整體運勢★★★★★
解析：歡愉及慶祝的氣氛充滿獅子朋友下周的生活，長久以來努力的事情也有望在下周開花結果，如面對阻礙或瓶頸，下周也許能減緩許多，奧斯建議下周好好享受這樣的氣氛吧！

愛情運勢★★★★
解析：彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，讓雙方在感情的路上順利許多。單身朋友下周的桃花運還不錯，或許有機會出現不錯的對象。

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面有成功的徵兆，甚至出現成功為公司立功的機會，奧斯提醒下周在學／事業方面多加努力，成功將隨之而來，要好好把握囉！自有公司的朋友下周業務及訂單也有增加的狀況。

金錢運勢★★★
解析：偏財運優於正財運，或許朋友之間會為你帶來許多進錢的機會，若有朋友捎來點投資訊息也可以好好參考一下。

處女座

開運顏色：蘋果綠
幸運數字：53

整體運勢★★
解析：下周會是處女朋友信心消退的一周，面對手邊事情掌握度開始下降，除了是自己對信心消退外，連帶產生對自我的疑慮，影響到了工作，奧斯建議下周在面對事情時要在堅定一些，不然就會空忙一場。

愛情運勢★★★
解析：雙方溝通在下周降低，連帶信任感的下降，導致自己將事情放在心裡不願提，最後演變成一次爭執，奧斯建議下周要適時將想法提出，並與另一半溝通，千萬別一個人悶在心裡，這樣對事情是沒有助益的喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：面對工作及學業有許多的想法，但卻無法實際的付諸行動，漸漸讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行，塞一堆想法在腦袋瓜裡可是會累死自己的喔！

金錢運勢★★
解析：正、偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸囉。

天秤座

開運顏色：白色
幸運數字：26

整體運勢★★★
解析：不甘受到束縛的感覺，讓天秤朋友下周生活多了不平靜，往好處想，是因為自己的企圖心不算太低，造就下周汲汲營營的生活，奧斯建議下周對環境或生活感到不安時，可以花點心思想是否準備突破目前的生活囉。

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於情感的需求度增加，不斷尋找新的刺激來增添感情生活。另外，目前情感穩定的朋友，奧斯建議可以安排出遊，以再次激起雙方感情的浪花。

事業（學業）運勢★★★★
解析：下周在學／事業方面，不願安逸在目前的生活中，變動的狀況存在下周生活，讓你對工作或事業有更大的企圖心想要突破，奧斯建議要好好把握喔！

金錢運勢★★★★
解析：正財運優於偏財運，可多花點心思本業上，強大的企圖心將帶進許多錢財。

天蠍座

開運顏色：紅色
幸運數字：40

整體運勢★★★★
解析：下周對於成功的渴望增強許多，讓天蠍下周行動力高上許多，並且對於目前的現況趕到滿足，這些都讓自己安心許多，算是平穩發展的一周。

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於感情的共識度提高，也都願意為這段感情付出。另外，不管單身或有伴的朋友，下周末可以安排小旅行，會有意想不到的事情發生喔！

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，下周渴望有新目標出現，好讓你能有向前衝刺的機會，奧斯建議下周在工作上要適時休息，可別讓自己累過頭囉。

金錢運勢★★
解析：要小心有散財的可能性，下周凡事保守一點，努力看緊自己的荷包，千萬不要有任何貪小便宜的念頭喔！

射手座

開運顏色：橘色
幸運數字：69

整體運勢★★★
解析：下周射手朋友煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況讓自己顯得煩躁許多，情緒起伏也勢必存在，奧斯建議下周在面對惱人的狀況時，要適時轉個念頭，或許能學到不少經驗。另外，由於下周出現的狀況對之後影響甚多，所以能解決的要盡量解決。

愛情運勢★★★★
解析：過往遇到的狀況或經驗在下周重新浮現，導致面對另一半時多了不耐煩，好處是雙方有意好好解決問題，所以算是個還不錯的感情周期喔！

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，過往不想處理的事情或問題在下周好好解決了，工作上也有貴人出現，要好好把握囉。

金錢運勢★★★
解析：正、偏財運都還不錯，但屬守不住的財富，建議若想守點財下周要注意不必要的開銷。

摩羯座

開運顏色：咖啡色
幸運數字：42

整體運勢★★★
解析：許多計畫在下周延誤，並且對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性，這樣的狀況讓摩羯朋友手足無措，也多了不確定感，建議下周做事或決定時，要謹慎考慮，避免莽撞行事的狀況，以免後續狀況失控，毀了自己長久以來的努力。

愛情運勢★★
解析：下周雙方在情感裡的步伐慢了下來，和另一半一直以來存在的溝通問題下周將重蹈覆轍，建議下周若有爭執發生，必須要花心思好好解決，不要有讓時間解決的想法。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，計畫受到阻礙的狀況更加的明顯，也許是規劃已久的事情意外被打斷，或是一直以來穩定的事情，在下周開始動盪起來，需要多加注意囉。

金錢運勢★★
解析：正、偏財運一般，不太有進財的機會，也要避免小賭或是試試手氣的事，以免有破財的可能喔！

水瓶座

開運顏色：桃紅色
幸運數字：53

整體運勢★★★★
解析：安穩、平靜的元素充斥在水瓶朋友下周的生活中，原因來自過往的熱情在下周平靜許多，那樣的熱情與活潑慢慢由外在轉入內心層面，若忙碌一陣子的你，下周有機會獲得充分休息，要好好把握了。

愛情運勢★★★★★
解析：雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出，並且也對感情態度調整，讓感情生活更加安定穩固。

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，目前的工作及學業持續穩定成長，也願意在環境中繼續努力，讓一切顯得平穩許多。

金錢運勢★★★★★
解析：偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資，雖短期內看不到報酬，但放長遠來看，將有機會為你帶進不錯的收入喔！

雙魚座

開運顏色：金色
幸運數字：81

整體運勢★★★
解析：大環境的不穩定，讓雙魚的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來，正因為如此，下周會積極尋找讓自己穩定下來的方式，所以算是個起伏較大的一周。

愛情運勢★★★
解析：看似穩定的感情，好像存在一些雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題。

事業（學業）運勢★★★
解析：異動的想法在下周出現，對於目前的學／事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★
解析：正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 星座, 運勢
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