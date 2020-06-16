29歲Lulu嘟嘴賣萌全為LINE FRIENDS　水晶首飾擺件全打包回家

▲Lulu嘟嘴賣萌瞧著熊大水晶擺件，3,990元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

最近剛開完刀在家休養的Lulu（黃路梓茵），體悟到居家布置的重要，看上施華洛世奇（Swarovski）與LINE首度攜手合作的LINE FRIENDS系列水晶擺件，三大人氣角色熊大Brown、兔兔Cony、莎莉 Sally化身為水晶飾品，受邀拍宣傳照的她忍不住擺出裝萌表情與各式卡哇伊設計合影，直呼：「太可愛了，這系列根本是為我而設計的吧！我要通通帶回家！」



▲施華洛世奇LINE FRIENDS熊大不對稱穿孔耳環（左）4,990元，熊大項鍊4,990元。

29歲的Lulu不顧即將邁入輕熟女階段，為了施華洛世奇LINE FRIENDS系列擺出眨眼、吐舌等各種耍俏皮表情，她本來是熊大鐵粉，這回見到全身鑲黃色水晶的莎莉立刻變心，一款雙層項鍊還點綴網球拍與網球，開拆下單鍊佩戴，多種穿戴法立刻擄獲她的芳心；熊大飾品則搭配閃電圖騰，充滿活力。

▲Lulu穿戴施華洛世奇莎莉系列商品，手拿莉莎水晶擺件3,490元。



▲施華洛世奇LINE FRIENDS莎莉雙層項鍊（左）5,990元，手鍊4,990元。

施華洛世奇則為穿著瑜珈服、頭戴粉紅蝴蝶結的兔兔，打造不對稱耳環，戴單邊也時尚。卡通人物總有吸引目光的神奇魔力，丹麥品牌Pandora早與迪士尼合作，每一季或有迪士尼新電影上映時，必定推出主題串飾，經典不敗的選擇包括小美人魚、米奇、米妮等，無論何時佩戴都沒有過時的問題。

▲施華洛世奇LINE FRIENDS兔兔Cony項鍊（左）4,990元，穿孔耳環3,990元。



▲Pandora迪士尼系列小美人魚串飾（左）2,880元，米妮點點裙配蝴蝶結串飾2,080元。（圖／翻攝Pandora IG）

