秀智金框眼鏡造型判若兩人！「一天內獲130萬讚」網公認：天然

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星秀智純天然樣貌受到廣大粉絲肯定，近日她PO出幾近素顏並戴著金框眼鏡的清秀照片，短短一日內就湧入130萬粉絲按讚。其實該眼鏡品牌CARIN正是出自秀智代言，不過看她敬業拍下多張美照帶貨，多個角度都無死角，鄰家女孩形象仍是引發熱議。

▲秀智在IG上公開戴著金框眼鏡的文藝美照，一天內就得到130萬讚數 。（圖／翻攝自秀智IG）

女星秀智出道10年相當資深，其實她僅有25歲，私服造型也不改少女氣息，近日PO 一系列幾近素顏的美照，以金框眼鏡造型出鏡，短短一日內就獲得130萬粉絲按讚。畫面中秀智穿著復古oversize西裝，寬鬆剪裁與大地色系相佐，仔細一看臉上的妝容相當清淡，幾近素顏膚況卻無可挑剔，秀智更戴上南韓眼鏡品牌CARIN圓框金色眼鏡做搭配，不但沒有老氣，反而更顯整體復古韻味。其實秀智正是品牌代言人，這回帶貨之餘一口氣拍下多張私服美照，讓粉絲們大呼過癮，也讓人看見秀智鄰家女孩的樣貌，顏值在眼鏡遮蓋下仍是禁得起考驗。

▲秀智出席第56屆百想藝術大賞，穿著DIOR百褶洋裝仙氣爆棚。（圖／CFP、翻攝自秀智IG）

在 Instagram 查看這則貼文 Bae Suzy / 배수지（@suzybz）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 13 日 上午 6:04 張貼

▲近日幕後花絮圖陸續公開，秀智換上Reformation白色上衣綵排，美度不輸給正式禮服。

然而月初秀智才以主持人身份亮相南韓第56屆百想藝術大賞，幕後花絮圖也陸續釋出，不同於正式登場時隆重的百褶裙造型，秀智換上簡潔俐落的洛杉磯小眾品牌Reformation上衣，V領設計小露性感，搭配蓬鬆袖口以及胸前白色排扣展開，最後點綴上DIOR金色項錬輔助。雖是花絮圖，美麗程度卻不輸給正式禮服，也讓網友驚呼：「秀智純天然」、「戴眼鏡差很多但是都好好看」、「私服教科書。」

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