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夏天來了／想入手女星追捧的「糖果色」墨鏡　跟著「膚色」挑才不出錯

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記者王則絲／專題報導

夏天來了！談一場戀愛、來一趟輕旅行、把自己打理完美，甚至挑戰一下沒做過的活動，都是最好時機。《ET FASHION》送上「夏天來了」專題，教你如何在豔陽天穿戴有型、美出新境界，還有名人傳授聰明打包術、養出零贅肉體態，千萬要看。

「墨鏡」不僅有阻擋紫外線功能，更儼然成為穿搭必備單品，戴膩了千篇一律的黑色墨鏡，今夏必須來點「糖果色系」的鏡片才夠潮！尤其是在韓劇中、韓星們之間最為盛行，出鏡率最高的黃色、粉色系之外，還有藍、綠色等選擇，不過墨鏡也和髮色、飾品一樣，選對才能襯托膚色喔！

首先，要破解一項迷思：「墨鏡鏡片越深阻擋紫外線功能越好？」其實只要鏡片上有抗UV塗層，儘管是透明鏡片也有阻擋紫外線功能，通常會標註「UV400」，即代表可阻擋400mm的紫外光，幾乎等於所有有害的紫外線。

▲彩色墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲彩色墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲黃色鏡片墨鏡。（圖／翻攝自IG＠caringlasses_official、@vedivero）

「黃色」鏡片可說是最能襯托亞洲人膚色的顏色，所以也成為出鏡率最高的一款，基本上不論是偏粉或偏黃肌，甚至是小麥肌都能夠駕馭，不過在冷色調的肌膚上會顯得特別搶眼，給人一種陽光普照的活潑感，適合首度嘗試「糖果色系」墨鏡的女孩。

▲彩色墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲彩色墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲粉色鏡片墨鏡。（圖／翻攝自IG@scenenumberfor_official、＠vedivero）

「粉色」墨鏡則最適合青春洋溢的少女，其實一點也不用擔心俗氣，粉色鏡片與金色邊框是絕配的組合，能營造淡雅氣質。不過粉色鏡片就較適合皮膚白皙、氣色紅潤的女孩，如果肌膚蠟黃暗沈，就容易把甜美的粉色給戴髒了。

▲彩色墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲藍色鏡片墨鏡。（圖／翻攝自IG@vedivero）

「藍色」鏡片墨鏡對大家來說或許覺得稍有挑戰性，不過與紅、黃等鮮豔的色彩相比，屬於深色系的藍色反而更為低調質感，IU先前也曾示範過，搭配上同色系服裝或是丹寧單品最為適合。在膚色上則沒有特別限制，但膚色越深，建議挑選顏色越淺，才不會讓臉上過於黯淡無光。

▲彩色墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲綠色鏡片墨鏡。（圖／翻攝自IG@caringlasses_official）

「綠色」鏡片墨鏡特別適合冷色調肌膚，暖色調肌膚則要慎選，否則容易顯得混濁、不乾淨，挑選方式和藍色相同，白皙膚色隨心所欲，膚色越深則適合越淺的顏色。

▲彩色墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲彩色墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲百搭棕色鏡片墨鏡。（圖／翻攝自IG@caringlasses_official、@vedivero）

如果你正尋找一款百分之百不出錯的透明感墨鏡，那麼就非「棕色」鏡片墨鏡莫屬！雖然顏色偏深，卻藏不住眼睛輪廓，若隱若現的神秘感是韓劇中最常出現的款式之一，完全不挑膚，任何人都能輕鬆駕馭，推薦給不敢嘗試鮮豔糖果色，卻同時想擁有夏日透明感造型的女孩。

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