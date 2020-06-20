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超有感！職場常見4大翻白眼金句：這不是我負責的事情

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

職場深不可測，處處言談都是學問，不過光是聽到某些話的開頭，就已經知道對方的水平在哪裡，若你在工作上常常氣噗噗，或許以下4大白目語錄讓你很有感，一起來看看。

▲職場 。（圖／翻攝自unsplash）

# 我說話比較直接

相信不少人都聽過這句話，只要一出現，後面接的話準沒好事，其實在職場間，無論是同輩或是上下屬關係都應該就事論事，不需要將個人態度放在公事當中討論。再者，若是對方已經知道自己說話很直接，那麼明知態度有問題不去修正自己，卻選擇讓聽的人去承擔，實在是很矛盾的一件事。

▲職場 。（圖／翻攝自unsplash）

# 你可能不知道

許多剛進公司的新鮮人都會遭到老鳥用這句話來對待，雖然資歷是重要指標，但是也不代表新人能力就一定弱。換個角度思考，新人不懂公司內部的事情其實很正常，問題是老鳥可能根本沒有教，就非要新人提前懂得一切，最後還來一句「你可能不知道」用口吻來指責，任誰壓力都會很大。

# 這不是我負責的事情

工作上有些事項本來就不會細分，誰看到就先處理，但是有些人偏偏會丟出一句「這不是我負責的事情」，讓人一頭霧水。這句話除了非常不負責任之外，也代表他們老早就想要把工作推給別人，這樣自己完全不需要承擔後果，撇清功力讓人傻眼。

▲職場 。（圖／翻攝自unsplash）

# 不要問我

當你正在處理很緊急的事情，希望能夠找個人解答問題時，聽到這句話真的心裡涼了一半，因為對方不是不知道答案，而是懶得告訴你。最難的是聽到這句話，真的不知道該回應什麼，所以連問問題都還要找對人，才不會有這種下場。

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關鍵字：

職場, 工作, 上司, 主管
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