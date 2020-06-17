郎朗嫩妻吉娜愛麗絲戴De Beers珠寶彈琴超仙！穿LV俏皮當學人精

▲吉娜愛麗絲戴De Beers珠寶登《妻子的浪漫旅行》展現琴藝。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

郎朗與同為鋼琴家的老婆吉娜愛麗絲近期成為De Beers品牌之友，26歲的吉娜愛麗絲（Gina Alice Redlinger）登上《妻子的浪漫旅行》第四季真人實境節目，鑽石珠寶不離身，佩戴81,000元的DB Classic心形吊墜項鍊展開嶄新旅程，仙氣飄飄的模樣，讓網友都喊醉了。

▲吉娜愛麗絲佩戴De Beers DB Classic玫瑰金心形吊墜項鍊，81,000元。



▲吉娜愛麗絲為De Beers拍宣傳照飄仙氣。



德韓混血的吉娜愛麗絲，擁有高顏值，以及驚人的纖腰好身材，受封「真人版芭比」，加上又是鋼琴才女，被視為人生勝利組。她常分享表演時穿搭的禮服，而少部的私服照則洩露了她的貴氣品味，當中一趟德國柏林行見到老公的宣傳照，她俏皮學擺pose，所穿駝色大衣下是LV（Louis Vuitton，路易威登）要價136,000元的長袖提花針織拉鍊連帽衛衣。

▲穿著LV針織衛衣的吉娜愛麗絲，在德國柏林見到老公的宣傳照，俏皮學擺pose。（圖／翻攝ginaalicepiano IG）



▲吉娜愛麗絲穿的LV長袖提花針織拉鍊連帽衛衣，136,000元。（圖／翻攝LV官網）



因郎朗向De Beers訂製取名為「Butterfly Ring」的3.73克拉鑽戒獻給吉娜愛麗絲作為婚戒，主鑽上還以沖壓顯影技術印上夫婦兩人名字縮寫，因此開啟了與品牌合作的緣分。吉娜愛麗絲上節目時，特別選擇密釘鑲鑽石勾勒出心型、中央點綴0.3克拉鑽石的DB Classic項鍊，甜美設計與她的穿搭很合襯。



▲同為鋼琴家的郎朗與吉娜愛麗絲夫婦成為De Beers品牌摯友。