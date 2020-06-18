便祕肚子胖一圈！中醫師：光調理不夠，「多吃這些」才是關鍵

▲吃對食物，給腸道製造健康環境最重要。（圖／翻攝自IG/K_jenny、Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

便秘或排便不順暢是現代人常見的通病與困擾，常見的原因有許多，不外乎飲水不足、纖維食物攝取量少、壓力、緊張及憂鬱等等，中醫蔡雯欣醫師表示許多病患常是複合因素造成的，建議患者除了透過中藥調理體質外，同步調理生活飲食作息，才能有效根治。

▲依據不同體質、症狀對症下藥。

常有病患會詢問吃藥調理到底要花多久時間，蔡雯欣醫師說明「治標容易，治本難」，中醫著重於治本、調理體質，不同的病症在詳細的四診合參後，將病患做證型歸類，此時用藥處理才能精準。

中醫調理及體質改變本需時間及耐心，常需六周至三個月時間不等，藥粉及水煎製藥的不同、患者配合度、生活習慣改變更會影響治療時間長短。

▲多喝水是健康之道。（圖／Unsplash）

想要緩解便秘症狀，除了透過中醫調理之外，還可以從生活習慣方面配合改善，除了飲用足夠的水分及適當的規律運動，醫師建議要攝取足量的高纖食物，搭配飲食規律，一般建議成人一日纖維素攝取量為 20-35g ，三餐也需定時定量。

▲腸道健康不能只靠益生菌。（圖／Unsplash）

改善便祕的新觀念就是要選對食物，培養腸道好菌，有益排便順暢。台灣民眾時常食用益生菌來協助整腸、消化及排便順暢，但大部份的人都不清楚食用益生菌前，需要先改善人體腸胃環境，也就是提供腸道好菌所需食物。

▲選擇正確食物提升腸道好菌數。（圖／翻攝自Unsplash）

例如天然食物中的胡蘿蔔、麥類、大豆類、蘆筍等皆含有寡糖，配合乳酸菌、益生菌使用，促進腸道益生菌的生長，提升腸道好菌數，幫助維持良好的消化道機能與腸道健康。

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