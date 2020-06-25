夏天就大露特露吧！「6大身型」超實用背心挑選技巧　無袖也可以很顯瘦

才一直抱怨天氣什麼才會轉熱的時候，夏天毫不客氣地就來了！完全來不及準備就算了，每天打開天氣 App 看到的都只有滿滿的 30 度高溫，逼死人程度的熱根本連要穿什麼都不用思考了，只要是無袖的背心都通通給我來一件！

但說到背心，許多肉肉的女孩恐怕都避之唯恐不及，要她們露手臂就好像要她們的命～直覺認為：只要露出粗手臂，就等於把身材缺點攤在陽光下一樣！但其實背心如果挑得好，可是能讓妳的手臂、甚至身型看起來更瘦的啊！

要改變這樣的觀念，挑選背心的方式可是很有「眉角」的，必須要考慮到胸型、脖子長度、肩寬、腰圍甚至是手臂粗細，可說是一門人人都必修的課！今天柯夢就幫大家整理「六種身型」的背心挑選技巧，依照自己的身材來評估就對了！

第一種身型【寬肩、細手臂】：1. 寬肩帶背心

如果你的手臂很細、身材也算穠纖合度，卻因為肩膀很寬而看起來虎背熊腰的話，不妨試試看選擇肩帶比較粗一點，肩寬和肩線切齊的背心款式，像是大饅身穿的這件方領的寬肩帶背心，如此一來就能創造出窄肩的視覺效果囉～

寬肩人除了可以挑選上述的方領背心之外，高圓領的削肩背心也是一種選擇，因為肩膀比較寬，所以下身也盡量挑選與肩寬差不多寬的寬褲來搭配，不然又搭配一件窄管褲的話，Y 形的身材反而太凸顯肩寬，直接白搭～

▲（左起）AG 寬肩背心，售價約NT$2,160；VERONICA BEARD JEAN 寬肩背心售價約NT$2,937。



一件素色的寬肩背心根本可以大包色，修飾效果好之外也超好搭，隨意地搭上一件單寧牛仔褲及簡約的項鍊飾品就可以出門了！

第二種身型【扁身、小胸】：緊身挖背背心

若你是屬於比較扁身沒有肉的身形，就選擇可以凸顯曲線的款式來展現優勢，比如說緊身的羅紋材質有放大的效果，而挖背短版的設計剛好可以露出性感的肩胛骨、鎖骨及腰部線條，兩者加在一起就是最完美的選擇！

本來就超時髦的小胸，如果再加上凸顯特定的骨感及肌肉線條的話，根本就是兼具魅力與質感的穿搭了，還不會有太色情的感覺，拜託一定要偷學起來！

▲（左起）REEBOK X VICTORIA BECKHAM 挖背背心售價約NT$2,100；SKIN 羅紋坦克背心售價約NT$1,474。



第三種身型【一般身型但有副乳】：短肩帶梯形背心

如果你有著副乳的困擾的話，其實可以選擇細肩帶梯形背心，短肩帶的設計會使側邊袖口向上提，剛剛好可以完整包覆副乳，遮掩缺點還能穿出時髦隨性感，算是梯形背心的一大優點啊～

▲（左起）PALM ANGELS 梯形背心售價約NT$4,080；ST. AGNI 梯形背心售價約NT$5,130

梯形背心除了可以搭配垂墜式的亞麻寬褲之外，其實搭配與它風格兩極化的工裝束口褲也是最近的流行趨勢，不但可以穿出中性帥氣的 Boyish Style 外，還能有混搭的視覺衝擊效果，撞衫的機率就會降低不少～

第四種身型【微肉、粗手臂】：落肩背心

在這個炎熱的季節裡，背心並不是專屬於瘦子的專利，其實只要選對背心的款式，不必怕露出手臂，人人都能有一件適合自己的背心！像是平常對自己手臂比較沒自信的棉花糖女孩，來一件肩線超出肩寬的落肩背心準沒錯，自然而然地就製造出瘦手臂的效果，直接少了 1/3 真的一點都不誇張！

不過與剛剛提到寬肩膀穿的寬肩帶背心要搭配寬褲的概念相反，要讓微肉的身材有顯瘦的效果，盡量是選擇高腰收臀的 Mom Jeans 或是窄管褲與落肩背心搭配，才能有比較明顯的修飾效果喔！

▲（左起）REVOLVE X KARLA 落肩短版背心售價約NT$1,448；REVOLVE X 9 SEED 落肩背心售價約NT$4,769

▲ISABEL MARANT ETOILE 紮染落肩背心售價約NT$3,990；REVOLVE X KARLA 落肩短版背心售價約NT$1,811

除了素色的選擇，夏天一定要擁有的紮染設計就跟落肩背心結合在一起買吧！下半身配上高腰小喇叭褲一定又嬉皮又街頭，還能顯瘦拉長比例，絕對是最佳搭配～

第五種身型【大胸部】：細肩帶低領背心

胸部比較有肉的女孩，切記千萬不要選擇高領或是落肩款式的背心，因為高領會使鎖骨消失，甚至會讓脖子變得很短，整個人上半身的比例會失衡；而落肩款式背心除了包住鎖骨外，剛好會遮掩掉腰線讓上半身完全變成直筒長方形，根本失去優點還凸顯了缺點！所以選擇露出鎖骨及強調腰線的合身細肩帶背心才是比較好的方向～

除了一般的平口細肩帶背心之外，V 領或是 Bra Top 的背心款式其實也是不少歐美名人及韓妞會選擇的，秉持著露出鎖骨及腰線的撇步就對了～

▲（左起）REFORMATION 細肩帶緞面背心售價NT$3,742；ASOS DESIGN 細肩帶平口背心售價NT$523。

第六種身型【有小腹】：A 字傘狀背心

要是你四肢很纖細，卻因為有一點小腹而拒絕背心的話，那就太可惜了～因為並不是每一款背心都是緊身款式，可以試試看上窄下寬的 A 字傘狀背心，剛好利用下擺傘狀的設計來將小腹收起來，只露出比較瘦的局部身材，這樣一來視覺就會看起來超顯瘦的～

▲LULUS A字傘狀背心售價NT$1,147



一個大原則就是正面的下襬不是貼身的，然後由上而下順下來的背心就對了，背後的小露背還能若隱若現的展現腰部線條，不過切記要搭配能蓋過腰部的高腰褲才不會不小心露出小缺點～

文／柯夢波丹 圖／品牌提供

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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