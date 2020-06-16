歷年最大台北101錶展7／2登場　半數品牌祭全球唯一、台灣首賣頂級新品上陣

▲台北101 2020 World Masterpiece珠寶腕錶大賞，今年提前從7／2登場。（圖／台北101提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

每年高端客採買重頭戲「台北101World Masterpiece」，今年邁入第8年，今年因受新冠肺炎疫情影響，國外大型錶展紛紛取消，台灣搶在全球世界各國之前解封，催生頂級珠寶與鐘錶品牌經典與話題商品調度來台，參展的18間品牌中，就有9個品牌祭出「全球唯一」、「台灣首賣」等頂級新品，即將在7／2至7／12正式登場。

從2013年起開辦的「台北101珠寶腕錶大賞」，去年改名World Masterpiece登場，祭出多款珠寶與鐘錶品牌經典與話題商品，以往都與購物中心周年慶同時登場，今年因應新冠肺炎疫情蔓延全球，巴塞爾鐘錶展、鐘表與奇蹟都被迫取消，全球新品有機會調度來台，遂將其錶展提前至7月舉行，其中包括伯爵Limelight Gala系列白金鑲鑽頂級珠寶腕錶，便是全球首次曝光。

▲PIAGET Limelight Gala系列18K白金鑲鑽頂級珠寶腕錶，全球首度亮相，價值1110萬元。

▲Boucheron寶詩龍Plume de Paon孔雀羽毛系列珠寶，台灣首度亮相，價格店洽。

今年也為歷年最大規模，共有18個頂級珠寶及腕錶品牌，包括Breguet、LONGINES、RADO、TISSOT、Swatch、OMEGA、BVLGARI、Chopard、Berguet、HUBLOT、IWC、PANERAI、Jaeger-LeCoultre、PIAGET、Roger Dubuis、Vacheron-Constantin，以及首次參展的BOUCHERON、HARRY WINSTON與CHAUMET。

▲（左）Henry Winston Hypnotic Star，全球限量一只，價值1080萬元；（右）江詩丹頓閣樓工匠the Singing Birds 全球限量一只，價格店洽，均為首度在台亮相。

除了伯爵全球首次曝光的Limelight Gala頂級系列，HARRY WINSTON、Vacheron-Constantin 兩大品牌，也將展出全球僅有一支的頂級臻品，另為強化體驗，首度與瑞士高級製錶基金會FHH旗下Academy合作，在錶展中推出「Workshop」主題體驗，FHHAcademy講師將分享鐘錶深度知識，讓台灣民眾接觸到鐘錶專業知識。

▲（左）JLC-Master Control Memovox Timer 大師系列響鬧計時器腕錶2020新品，售價49萬5000元；（右）RADO-True Thinline Skeleton 真我超薄系列自動鏤空限量腕錶 R27112312 全球限量2020只，售價92,800元，均為台灣首賣。

目前共開放30場次、不同主題的Workshop讓民眾報名，單次收費從1,500元至5,000元不等，目前已有5成以上的場次已額滿，另有瑞士鐘錶體驗工坊、7場主題講座與達人帶逛活動，可至線上報名體驗民眾還有機會抽中「Swatch Group精湛鐘錶工藝之旅」，體驗 Swatch Group 比照瑞士總部等級，從未對外開放的世界級腕錶維修中心。

台北101表示，針對今年的「2020 World Masterpiece」展期7／2起至7／12期間，使用台北101年名卡綁定101 PAY，消費單筆滿3萬元，送1,800元回饋，每滿100萬元加贈1萬元回饋。消費滿3,000元送1200購物金點數（價值300元），回饋直逼周年慶。