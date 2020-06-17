美妝品牌拼618網購年中慶！Kiehl’s獨家禮盒7折起、DR.WU買一送一

記者張毓容／綜合報導

在網路購物越來越盛行的現在，除了「雙11」這個每年最盛大的網路購物節，近年來更多了「618網購年中慶」，就像是網購界的周年慶，各大電商平台都會推出各種優惠活動。今年更有知名美妝品牌也跟上618年中慶，像是Kiehl’s、DR.WU紛紛推出獨家優惠禮盒，更有首購9折、買一送一等活動，最低折扣更不到4折，想補貨的愛用者快把握機會囤起來。

Kiehl’s契爾氏

為了迎接618的到來，向來寵粉無極限的人氣保養品牌Kiehl’s契爾氏特別在台灣官網和momo官方旗艦店推出多項限時優惠活動和明星產品特惠組，讓粉絲一次買個夠。

▲Kiehl’s 金盞花無油清爽組，原價NT$3,076，特價NT$2,800。（圖／品牌提供，以下同）



Kiehl’s台灣官網即日起至6／18（四）期間推出首購9折優惠，讓第一次到Kiehl’s官網消費的新客粉絲都能買得開心。此外，於官網消費結帳時輸入指定promo code，可再獲得「豪華4件體驗組」；消費滿5,000元還可獲得網美私房最愛的唇部保養聖品「櫻桃光粉嫩美唇油」正貨一只。

Kiehl’s更將夏季最熱賣的兩大清爽保養明星商品「冰河醣蛋白無油清爽凝凍」和「金盞花植物精華化妝水」打包推出「金盞花無油清爽組」，更附贈「金盞花潔面泡泡凝露30ml」、「冰河保濕機能水40ml」，從清潔、化妝水到保濕霜一次備齊。

▲Kiehl’s 金盞花清爽淨緻組，原價NT$5,755，特價NT$4,000。



除了Kiehl’s官網，同為台灣官方指定通路的MOMO旗艦店也推出多項優惠活動。即日起至6／21(日)止，消費滿2,500元即可現折250元，還可累折無上限；消費滿6,000元可獲得「亞馬遜白泥面膜50ml」正貨一只，最高再享總價值1,600元的「奢寵8件組」。

▲任選2組組合還能獲得限定愛心抱枕。

此外，Kiehl’s也在momo旗艦店推出限定明星禮盒，使用紐約插畫風格設計的禮盒包裝，將冰河醣無油凝凍、亞馬遜白泥面膜、金盞花化妝水等三大經典產品搭配其他人氣商品迷你版，組成近7折的獨家限量禮盒。任選2組還可獲得限量Kiehl’s愛心抱枕。

DR.WU



為歡慶618年中慶，醫美保養品牌DR.WU聯手Yahoo、momo兩大電商推出眾多限時優惠，自6／15起，玻尿酸保濕精華化妝水、角鯊潤澤修復精華、杏仁酸亮白煥膚精華18%等3大人氣口碑熱賣品，限時買一送一，結帳金額再享84折，且只要下單就能獲得美肌好禮，滿額最高再贈市價6,000元的「極緻抗皺防護霜」，完全是囤貨好時機。

▲DR.WU momo獨家回饋組，原價NT$13,000，特價NT$5,688。



此外，DR.WU更加碼針對Yahoo與momo兩大平台，分別推出限量明星品組合和滿額禮。像是價值13,000元的「momo獨家回饋組」，內含超人氣「角鯊潤澤修復精華」30ml(4入)＋15ml(2入)，更加贈30天份面膜，以不到45折優惠價格就能購入。



▲DR.WU 雅虎獨家重量組，原價NT$8,100，特價NT$3,182。



而Yahoo也推出超划算「雅虎獨家重量組」，內含角鯊潤澤修復精華30ml(3入)＋15ml(1入)，加贈膳魔師真空保溫杯(300ml)，低於4折的優惠價，簡直比周年慶更划算。



▲玻尿酸保濕精華化妝水限時買一送一，且只要下單就能獲得美肌好禮。

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