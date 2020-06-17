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孫芸芸女兒濕髮教化妝　網讚：洗完頭能這麼美，服了！

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▲▼孫芸芸女兒一頭濕髮教化妝 。（圖／翻攝自小紅書）

▲網友一致認為廖思惟妝前妝後並無差別。（圖／翻攝自廖思惟小紅書，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

孫芸芸女兒廖思惟近來活躍於《小紅書》，常分享私下的美妝、生活，憑著二代光環與出色美貌，圈粉無數。這次她頂著一頭微濕秀髮，示範日常化妝步驟，讓網友大讚：「剛洗完頭就那麼美，真的服了」、「素顏和上妝一樣漂亮」、「長這樣還要化妝嗎？」

▲▼孫芸芸女兒教化妝。（圖／翻攝小紅書）

▲才開通《小紅書》不久就擁有高人氣。

擁有著媽媽神韻，大眼且氣質破表的廖思惟，社群上的一舉一動都吸引大家目光，她總不吝和大家分享她的生活，像是逛夜市、接睫毛、這回素顏上妝更是引發關注，素顏就很仙的她，彩妝在她臉上似乎起不了作用。

▲▼孫芸芸女兒一頭濕髮教化妝 。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼孫芸芸女兒一頭濕髮教化妝 。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼孫芸芸女兒一頭濕髮教化妝 。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼孫芸芸女兒一頭濕髮教化妝 。（圖／翻攝自小紅書）

和一般女生一樣，妝前使用隔離霜打底，接著她竟跳過底妝，反而畫起了眼妝，從眼影到眼線不到3分鐘，畫得相當順手，接著她以美妝蛋沾取遮瑕霜加強在額頭、眼下等需要打亮部位，接著薄刷一層透明蜜粉，再塗上口紅，就是她的日常妝容。

▲▼孫芸芸女兒一頭濕髮教化妝 。（圖／翻攝自小紅書）

▲肌膚之鑰隔離霜。

▲▼孫芸芸女兒一頭濕髮教化妝 。（圖／翻攝自小紅書）

▲NARS 裸光蜜粉餅。

▲▼孫芸芸女兒一頭濕髮教化妝 。（圖／翻攝自小紅書）

▲NARS 遮瑕蜜、霧面玫瑰唇膏，#DOLCE VITA。

影片一出引來網友敲碗詢問使用產品，貼心的她也緊接著發了第二篇使用彩妝清單，可說是完全不藏私，即便她分享的都是再簡單不過的東西，但網友超買單，直誇她什麼都不用做，光是「微微一笑就很傾城」。

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關鍵字：

孫芸芸, 化妝, 廖思惟, 小紅書
fashion.net

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