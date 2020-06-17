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范冰冰最愛的護髮神品「椰子油」5大妙用！卸妝同時還能防細紋

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▲范冰冰的護髮神品　椰子油5大妙用 。（圖／翻攝小紅書、IG）

▲范冰冰前幾年曾分享私房護髮秘訣，大讚椰子油很萬能。(圖／翻攝范冰冰小紅書)

編輯／Amanda

大陸女星范冰冰不僅駐顏有術，也很喜歡跟粉絲分享自己的私房保養秘訣和愛用物，因而被網友笑稱「被演藝事業耽誤的美妝博主」，而前幾年她曾分享過的「椰子油護髮術」近日又再度在網上掀起熱議，不少網友親身實驗後大讚「冰冰沒騙人」、「椰子油護髮真的超絕！」除了神奇又省錢的護髮功用，其實椰子油還有許多種美容保養小妙用，連許多外國女星、名人都愛用。

▲范冰冰的護髮神品　椰子油5大妙用 。（圖／翻攝小紅書、IG）

▲范冰冰用椰子油護髮時，如果有時間甚至會敷上一整天。(圖／翻攝范冰冰小紅書)

1.護髮髮膜

椰子油對於頭髮有很好的修護效果，像是范冰冰的用法是把椰子油當髮膜，直接把椰子油塗抹到頭髮上敷著，如果有時間甚至會敷上一整天再洗掉；或是美國知名髮型師Amanda George則是推薦可取適量椰子油塗抹於乾髮上，髮絲立即變得柔順又有光澤。

▲范冰冰的護髮神品　椰子油5大妙用 。（圖／翻攝小紅書、IG）

▲椰子油保濕潤澤效果好，可當作天然的潤膚乳液。(圖／翻攝IG@aoihamada)

2.保濕潤澤

椰子油有很好的保濕效果，是最佳的天然潤膚乳液，能幫助減少肌膚斑點及紋路的形成，可直接塗抹在臉上幫肌膚保濕鎖水，也可在沐浴或泡澡後當作身體油塗在身體上，保濕效果甚至比身體乳更好。

3.預防妊娠紋

椰子油的天然保濕潤澤效果也有利於減少妊娠紋的產生和幫助現有紋路淡化。取適量椰子油塗抹於整個腹部或是肌膚受損部位，並輕輕按摩直到完全吸收即可。

▲范冰冰的護髮神品　椰子油5大妙用 。（圖／翻攝小紅書、IG）

▲用椰子油卸妝可同時潤澤肌膚，減少細紋產生。(圖／翻攝@eve_lom)

4.可用來卸妝

椰子油還可用來去除臉上妝容，直接取適量塗抹於臉上或用化妝棉沾取椰子油輕敷在彩妝較濃的局部，再輕輕按摩溶解彩妝，卸妝的同時還能幫助潤澤肌膚，減少細紋和乾燥脫皮情況的產生。

5.幫助肌膚修護

椰子油所含的月桂酸具有優異的抗菌效果，能消滅多數細菌，但不會影響到體內好菌，堪稱天然抗生素，可用來幫助肌膚修護、對抗痘痘。除了取適量椰子油塗抹於長有痘痘、痤瘡的局部幫助修護，建議可搭配內服，每日喝一湯匙的椰子油，效果會更好。

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關鍵字：

保養, 護膚, 范冰冰, 椰子油, 護髮, 保濕, 卸妝, 抗痘, 用法, 秘訣, 小撇步, 妙用
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