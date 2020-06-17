資深彩妝師教你3步驟告別油光、毛孔　讓坑洞底妝變平滑奶油美肌

▲肌膚粗糙、毛孔明顯沒做好修飾，小心變成坑洞底妝。(圖／翻攝IG@goodal_official、@sooyaaa__)

記者張毓容／綜合報導

你也常因肌膚粗糙不平滑、毛孔好顯眼，老是覺得底妝怎麼上都不好看嗎？其實只要選對適合的底妝產品、用對手法，起伏不平的坑洞底妝也能變成平滑無瑕的柔霧美肌。M.A.C全球資深彩妝師特別傳授3步驟，讓你的底妝也能像「路平專案」一樣，油光、毛孔、細紋都剷平，呈現絕美滑嫩奶油肌。

Step 1：妝前乳撫平肌膚



在正常保養程序結束之後，以少量多次的方式，將專為上妝所設計、有修飾毛孔和柔滑肌膚效果的M.A.C妝前乳液打圓推勻在毛孔粗大、容易出油脫妝處，尤其是T字、兩頰毛孔處，可立即看到像是毛孔變得不明顯、霧化肌膚質感、平滑肌膚等明顯的改變，後續上妝時不僅底妝更容易推勻，也能讓妝效長效維持完美不暗沉脫妝。

▲M.A.C 妝前乳液，30ml，NT$1,150。

STEP2：粉底均勻膚色修飾瑕疵



使用超持妝無瑕粉底液搭配底妝刷，均勻刷上全臉，完美遮瑕力能立即勻稱膚色、消滅肌膚斑點瑕疵，打造長時間持妝的絕美奶油肌。

▲M.A.C 超持妝無瑕粉底，30ml，NT$1,550。

STEP3：蜜粉細緻膚質更定妝



以蓬鬆的蜜粉刷沾取適量毛孔隱形粉輕掃全臉，可再次加強於平時比較容易出油，或在意毛孔問題的部分，如T字或兩頰毛孔，即能有效撫平毛孔、細紋，並幫助抑制油光，讓妝容即使戴上口罩也能持久完美。

▲M.A.C 毛孔隱形粉，9g，NT$1,050。

除了M.A.C外，還有這些也都是網友大讚打造奶油霧光美肌必備的神級底妝。像是被稱為「小白餅」的NARS裸光蜜粉餅，運用獨家 Light Reflecting ComplexTM聚光複合物，提高肌膚對光的反射能力，隱藏細紋與毛孔，天然礦物滑石粉細緻綿滑填補細紋、吸取多餘油脂，被譽為「擊敗美顏相機的定妝神器」。

▲NARS 裸光蜜粉餅，10g，NT$1,350。

添加頂級保養成分「黑曜岩精萃」的黑曜岩美肌光萃能為潤澤補水、緊緻光滑肌膚；搭配獨家3D柔焦光影科技和晶透凝光粉體，能透過光影折射，為臉部肌膚柔焦潤色、自然提亮，創造猶如素顏般的細緻發光肌。

▲Giorgio Armani 黑曜岩美肌光萃，30ml，NT$3,950。

肌膚之鑰以鑽石折射光采為靈感打造全新恆霧光潤粉凝露，如綿密的鮮奶油質地，由內激發賦活光源，而外濾光修飾瑕疵，上妝同時養護肌膚，煥發微霧亮澤底妝。

▲肌膚之鑰 恆霧光潤粉凝露，35ml，NT$4,200。

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