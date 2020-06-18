風.LUXURY／Oris首創青銅錶鍊　享受養錶樂趣

▲全球限量250只的Oris Hölstein 2020限量腕錶，150,000元。（圖／Oris提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

青銅材質近幾年在運動錶市場大風行，因為隨著時間、環境條件，青銅會逐步氧化出銅綠色澤，讓錶主享受「養錶」的樂趣，每一款氧化程度不同，可謂獨一無二。Oris近日發布以發源地為名的Oris Hölstein 2020限量錶，連鍊帶都是青銅材質，是瑞士製錶業首創之舉。

▲Oris Hölstein 2020限量腕錶青銅鍊帶是瑞士製錶業的首創之舉。



▲Oris Hölstein 2020限量錶底蓋飾有Oris Bear圖案。

Oris自1904年創立以來，一直於瑞士Hölstein村莊扎根，並以當地名為Oris的小溪作為品牌名，為紀念與此發源地的密切關係，特別以1960年代第一款潛水錶DiversSixty-Five計時碼錶為基礎設計，打造從錶殼、錶圈、面盤到鍊帶都是青銅材質的Oris Hölstein 2020限量錶，唯青銅材質偏軟，製作鍊帶難度很高，因此連結錶帶的錶栓、折疊帶扣與底蓋等部件仍由不鏽鋼製成，令人驚喜的是被蓋是Oris Bear小熊浮雕圖案，限量250只。

▲Oris x Momotaro聯名錶採用Momotaro牛仔布製成錶帶，上面有兩條白色的出陣條紋，65,000元。

▲Oris x Momotaro聯名錶附牛仔布材質的旅行套組。



青銅材質還運用在Oris x Momotaro聯名款，品牌首度與日本知名桃太郎牛仔褲（Momotaro Jeans）合作，以不鏽鋼錶殼搭配青銅旋轉錶圈的Oris Divers 65為藍本設計，除了感受小面積的銅綠變化，最大特色是搭配Momotaro牛仔布製成的錶帶，上面飾有2條白色出陣條紋，同時附上牛仔布旅行包，讓Oris錶也變潮了。

▲雷達表Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕錶，80,400元。（圖／雷達表提供）

有別於Oris青銅錶偏紅的色澤，雷達表（Rado）採用鋁銅合金打造Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕錶，呈現香檳金的色澤，且具絕佳的耐腐蝕性，品牌特別強調錶殼再以電鍍技術加上3微米的23K金鍍層，目的是延緩氧化的時間，希望錶款從出廠到真正交到顧客的手上時，擁有者能全程參與青銅材質每日細微的變化。