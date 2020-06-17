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韓素希、Jessica都揹這幾款！LV Pont 9、MK Cece五個韓星私服包必收

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明星私服往往成為話題、根本是最強帶貨王，今天特搜幾款韓星私服包款，每一款都堪稱是2020必收的IT包，趕快筆記好get同款！

韓星私服包：Jessica、Krystal、孫娜恩

Louis Vuitton Pont 9，NT$132,000

LV最新包款Pont 9以滑面牛皮精心打造，設計靈感源自於巴黎著名地標新橋，將經典的LV Circle標誌重新演繹，綴於袋蓋以及肩帶上，融入新橋的圓弧拱形，私藏著巴黎浪漫氛圍，完美展現品牌精湛的工藝設計，搭配多樣化的色選，可以說是別具巧思！

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

Jessica、Krystal日前就在IG中曬出這款LV Pont 9，黑色的款式簡單實搭、低調優雅。

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

孫娜恩則背上鮮艷明亮的色調：夏日金黃，除此之外還有風暴藍、米白色、大麗菊粉紅色等多款耀眼配色。

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

韓星私服包：箕恩世

GUCCI GG Marmont 手提包，NT$60,300

GUCCI的GG Marmont紅了好久，今年春夏推出一系列粉嫩的新色，其中就包括這款玫瑰花瓣粉，是今年時裝周上很紅的蠟筆色調，非常柔和、非常嫩，完全是春夏必備的粉嫩色選。

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

最近在《機智醫生生活》飾演曹政奭老婆的箕恩世，超正的顏值一出場就當上韓網熱搜，今年已經37歲的她作品雖然不多、但是絕佳的時尚感還是常常被選為私服icon，日前她在IG中分享這款GG Marmont包，搭配同款玫瑰粉西裝褲，在中性之間增加一分甜美感。

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

韓星私服包：Joy

MICHAEL KORS Cece鍊帶肩包，NT$17,500

MK的Cece包精巧的包型非常百搭、一推出就造成話題，更是推出全球限量款新色：煙燻玫瑰，絕美粉嫩、完全是招桃花的氣息！而今年韓國更是推出寬背帶的款式，不同的揹法可以增加穿搭細節，有不同小巧思。

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

Red Velvet的Joy在IG中就揹過這款霧藍色，非常有夏日感，搭配牛仔褲等單品就可以完美演繹夏日風情。

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

韓星私服包：韓素希、李聖經、Joy、雪炫

VALENTINO GARAVANI SUPERVEE，NT$72,000（小尺寸）

VALENTINO今年推出全新包款SUPERVEE，由創意總監Pierpaolo Piccioli操刀設計，在簡約的設計中加入經典的古銅拋光的V標誌，不僅非常有識別度，偏馬鞍包的包型設計俐落不失大膽。

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

韓素希之前在IG中私服就是揹上這款SUPERVEE小紅包，搭配白色的洋裝可以增加穿搭重點。

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

Red Velvet的Joy則是以深藍色的西裝搭配，簡約大氣、中和正式與休閒感，上班也不突兀。

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

AOA雪炫則是揹白色的SUPERVEE，清爽的配色相當有夏日感。

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

李聖經的焦糖橘SUPERVEE則非常亮眼，多種配色簡直是讓人選擇困難症爆發。

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

韓星私服包：孝敏

Bottega Veneta Padded Cassette Bag，US$2,970（約NT$89,000）

Bottega Veneta近幾年爆紅的「雲朵包」The Pouch後，又推出融合經典的編織紋、搭配雲朵包款式的「棉花糖包」Padded Cassette Bag，既有雲朵包蓬鬆的包型、又融合品牌經典的編織紋，這款棉花糖包完全是2020必收的IT BAG。

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

孝敏日前在IG就揹過BV這款棉花糖包，方方正正的外型因為鬆軟的手感增加不少可愛感，一推出就在網路上有很高的出鏡率，多款鮮豔可愛的配色也很有春夏清爽氛圍。

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自louisvuitton、Bottega Veneta、VALENTINO、michaelkors.kr、GUCCI、IG@hyominnn、@heybiblee、@sh_9513、@_imyour_joy、@xeesoxee、@kieunse、@marcellasne_、@jessica.syj、@vousmevoyez

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

韓星, 包包, 私服, itbag, 韓素希, jessica
fashion.net

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