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全智賢「愛心瀏海」引發話題！夏天適合的4款瀏海　顯瘦遮肉不黏膩

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悶熱的夏天，瀏海好像不是一般人會想留的髮型，但是最近全智賢、韓素希、太妍、泫雅的瀏海都引發話題，每一款都是韓國大勢的瀏海、也相當清爽，一起看看明星的夏季瀏海範本，這種清爽的瀏海夏天剪下去很可以！

瀏海範本1：全智賢「愛心瀏海」

全智賢最近曝光一組珠寶代言照，除了不變的美貌、引發話題的就是這一頭愛心瀏海，不僅髮根蓬鬆、順下的頭髮弧度也很修飾臉型，額頭也沒有悶熱的瀏海，這種愛心瀏海完全是夏季瀏海首選。

▲夏季瀏海範本。（圖／美人圈）

這種愛心瀏海還有一種隨興的慵懶感、好像不用刻意整理一樣，隨手撥鬆就會很有型。

▲夏季瀏海範本。（圖／美人圈）

愛心瀏海重點就在於瀏海髮根處及順下的頭髮弧度，剛好是一個接近愛心的形狀，髮根顯得蓬鬆、瀏海弧度相當自然。

▲夏季瀏海範本。（圖／美人圈）

愛心瀏海吹整技巧：

愛心瀏海在夏季也很常出現在韓國髮型師的SNS裡，整理技巧非常簡單，不需要用圓梳、只需用手指壓住，再吹出弧度就好，手殘也可以簡單吹整。

瀏海範本2：韓素希「外翻直角瀏海」

韓劇《夫婦的世界》中爆紅的小三韓素希，因為臉型不對稱的關係，所以非常依賴瀏海修飾臉型，這種大旁分的瀏海對於臉型也很大的修飾效果，又有「整型瀏海」的稱號。

▲夏季瀏海範本。（圖／美人圈）

這款外翻直角瀏海的重點就在於髮根處的線條，先往外翻出一個直角的弧度、之後再順著往下收，這個角度沒有很生硬、可以順著臉型撥開，對於不對稱的臉型有揚長避短、顯瘦遮肉的效果。

▲夏季瀏海範本。（圖／美人圈）

瀏海範本3：太妍「胎毛碎髮瀏海」

太妍最近為美妝品牌拍攝一系列畫報，畫報走一個繽紛的夏日風，瀏海也是收得很乾淨、看起來相當清爽！不過太妍的這款瀏海還有小心機，就是偷偷抓了很多碎髮出來，不僅增加可愛感、也有修飾臉型及髮際線的效果。

▲夏季瀏海範本。（圖／美人圈）

很多人夏天留不了瀏海、就怕額頭很悶熱，想把瀏海收乾淨又怕臉看起來大大，這種偷吃步的胎毛碎髮瀏海就很有用，一樣是把瀏海收乾淨、但是用梳子尖端挑出內層髮絲，可以從髮際線間隙挑出髮絲即可，碎髮相當隨性自然。

▲夏季瀏海範本。（圖／美人圈）

想要更加有胎毛感的話，也可以再用平板、離子夾夾出一個弧度，挑出的髮絲也不用多、就是一點點即可，不只修飾臉型、也可以修飾髮際線。

▲夏季瀏海範本。（圖／美人圈）

瀏海範本4：泫雅「羊毛捲瀏海」

泫雅從回歸瀏海後，就常常頂著這款羊毛捲瀏海，非常俏皮有個性，另外夏天容易流汗，這款瀏海因為有捲度、微濕的狀態也比較不明顯，之後再吹乾也可以保有捲度。

▲夏季瀏海範本。（圖／美人圈）

這款瀏海可以用離子夾夾出一個捲度即可，不一定要同方向、也可以不同方向交錯，像是自然捲一樣更加隨性有型，也很推薦搭配綁髮造型、更增加可愛感。

▲夏季瀏海範本。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自STONEHENGE、IG@hyunah_aa、@taeyeon_ss、@xeesoxee、@apieu_cosmetics

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

瀏海, 髮型, 頭髮, 夏季, 空氣瀏海, 全智賢
fashion.net

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