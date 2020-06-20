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楊冪竟穿GUCCI「童裝」亮相機場　真實身材堪比12歲兒童

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記者鮑璿安／台北報導

大陸女星楊冪2014年就生下女兒「小糯米」，不過纖瘦身材完全沒「媽媽樣」，一直是外界矚目焦點。近日她以私服造型亮相機場，換上GUCCI短版背心搭配墨綠綁帶褲，順勢露出A4螞蟻腰，然而更驚人的還在後頭，原來該款上衣根本不是大人尺碼而是童裝，顯然哪怕是品牌最大12歲童裝的尺碼，楊冪穿上也游刃有餘。

疫情趨緩，楊冪復工拍攝新劇《斛珠夫人》，近期不斷現身機場的她，低調戴上口罩和漁夫帽，隱約露出一雙深邃大眼仍是星味不減，只見楊冪穿著GUCCI短版背心，瞬間讓她的纖瘦手臂見客，然而短版剪裁營造中空視覺效果，腰間絲毫沒有一絲贅肉，搭配下身寬鬆的墨綠綁帶褲產生對比，楊冪整體造型率性不失精緻，最後斜背上Balmain小方包，難掩女星氣場。

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博楊冪工作室）

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博楊冪工作室）

▲GUCCI童裝 。（圖／官網截圖）

▲楊冪身高166cm體重45公斤，穿著童裝上衣仍是相當寬鬆。（圖／翻攝自微博楊冪工作室、截圖）

然而更驚人的是，原來楊冪穿著的背心根本不是正常大人尺碼，而是品牌男孩童裝。參考品牌童裝最大至12歲，身高大約152cm，日前她也曾提過自己身高166cm，體重45公斤，童裝寬鬆款的確可以放在纖瘦女孩的身上，但楊冪穿著不但沒有緊繃還相當寬鬆，也間接證實了身型的確很嬌小。

事實上楊冪私服多以寬鬆版型突顯身材，像是運用oversize牛仔外套內搭Maison Margiela長版翻領襯衫，試圖打造「下身失蹤」的效果，如此更顯腿型筆直纖長，即便腳踩平底adidas Originals 運動鞋也有延伸比例的感覺。

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關鍵字：

楊冪, 大陸, 女星, 微博, GUCCI, 斛珠夫人
fashion.net

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