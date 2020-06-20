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夏天爆汗脫妝超崩潰！Jessica教妳6步驟補出光澤奶油肌

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台灣的夏天每天都像是在做底妝實測，到了下午脫妝、土石流樣樣來，不補妝都不行！Jessica 這回就在自己頻道上分享補妝技巧和小秘訣，讓我們一起看看吧！

Jessica開心稱讚，她的急救化妝包是妹妹Krystal幫她準備的唷！（還是最愛的粉紅色呢～）其中，一定會放有消毒洗手液，畢竟不只疫情期間處處都要做好消毒清潔工作，補妝時雙手保持乾淨也比較衛生。

▲jessica補妝教學。（圖／美人圈）

Jessica補妝步驟1：擦掉壞妝

補妝之前，我們要先擦拭掉已經斑駁、融化的底妝，才能避免妝越補越厚，還很粗糙不平滑唷！Jessica說，他會用隨身攜的保濕噴霧先噴濕棉花棒，並小面積順著皮膚紋理做擦拭、卸妝。

▲jessica補妝教學。（圖／美人圈）

如果融妝的面積太大，好比說鼻翼T區大出油，底妝已經慘不忍度，彩妝老師則建議用乳液（小分裝/試用包）＋拋棄海綿，以擦拭方式來做緊急卸妝。

▲jessica補妝教學。（圖／美人圈）

Jessica補妝步驟2：氣墊粉餅補妝

外出補妝，Jessica首推氣墊！氣墊補妝不僅僅方便，還能有簡單的保濕效果，補完的妝會更貼，帶有水潤光甚至趨近奶油肌。Jessica用的這款d'Alba氣墊設計非常有趣，轉動分隔盤就會切片出膏狀底妝，大大降低氣墊回沾、容易潮濕生細菌的困擾。

▲jessica補妝教學。（圖／美人圈）

Jessica補妝步驟3：口紅當腮紅

外出攜帶的彩妝品是越精簡越好，能一物多用的彩妝品自然是要好好利用啦～好比說口紅就非常適合作為腮紅補色唷！

▲jessica補妝教學。（圖／美人圈）

底妝砍掉重練後，Jessica會在氣墊的隔片上塗抹一點點口紅，再混合氣墊粉底，拍打上臉補頰彩。這樣做會比直接將口紅畫在臉上的顏色更輕透均勻，腮紅超服貼不顯毛孔，也不產生色塊！

▲jessica補妝教學。（圖／美人圈）

▲jessica補妝教學。（圖／美人圈）

Jessica補妝步驟4：睫毛膏超萬用

帶妝整天，連女神Jessica的睫毛也抵不過垂頭喪氣的困擾（更別說在潮濕的台灣夏天了！）Jessica通常會選擇棕色纖長型睫毛膏，讓眼神看起來自然溫柔。先幫下睫毛補色，再補刷上睫毛前側，提翹上睫毛。

▲jessica補妝教學。（圖／美人圈）

▲jessica補妝教學。（圖／美人圈）

完畢後，用睫毛膏代替染眉膏，以水平向的梳順眉毛。這樣不只能畫出時下最流行的絨毛感眉毛，還能強化眉毛持妝下效果。

▲jessica補妝教學。（圖／美人圈）

Jessica補妝步驟5：眼線膠筆

眼線是眼妝的靈魂，Jessica同樣會選擇棕色眼線膠筆，來重畫眼尾暈妝的線條。

▲jessica補妝教學。（圖／美人圈）

另外，如果眉毛掉漆的很厲害，也可以用眼線筆來補畫眉毛空洞和毛流感，重新長出漂亮眉型。

▲jessica補妝教學。（圖／美人圈）

Jessica補妝步驟6：定妝！

最後，用有保濕效果的定妝噴霧做全臉定妝，就能復原壞妝，讓妝容重新精緻美麗囉！

▲jessica補妝教學。（圖／美人圈）

>> Jessica 補妝急救包產品清單

Blanc & Eclare 保濕補水噴霧
d'Alba精華遮瑕氣墊
花漾美姬 細睫控360°零死角睫毛膏 玫瑰棕，NT$399

▲jessica補妝教學。（圖／美人圈）

>> 影片可以看美麗的Jessica介紹唷！

文／美人圈　圖／翻攝自youtube@JESSICA LAND

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

jessica, 化妝, 補妝, 脫妝, 教學
fashion.net

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