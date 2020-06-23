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黃皮膚也能用冷調髮色！「藍莓冰沙」手刷染超顯白　加霧感瞬間小10歲

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▲▼ 亞洲黃皮最適合的冷調髮色！2020超顯白髮型「藍莓冰沙色」，加點霧感視覺年齡小10歲。（圖／Bella儂儂提供）

許多髮型師都說，黃皮膚建議不要染冷調髮色，一染不好很容易就會顯黑、顯暗沉，但現在髮型界有新的主張！最適合亞洲的冷調髮色是它！2020超顯白髮型「藍莓冰沙色」，帶點黑灰調的藍寶石色澤，加上些許薄紗霧感，不只氣質Level up，氣色還會瞬間小10歲！

顯白髮型「藍莓冰沙色」

▲▼ 亞洲黃皮最適合的冷調髮色！2020超顯白髮型「藍莓冰沙色」，加點霧感視覺年齡小10歲。（圖／Bella儂儂提供）

妳一定還記得，前陣子IU為了上一張專輯染了一頭藍調髮色掀起話題，而今年髮妝界更延續了去年的冷調髮色風潮，誕生了這款超顯白「藍莓冰沙色」！沒有藍髮色顯黃、顯暗沉，帶點黑灰色的調性，藉著手刷漸層的效果，不僅能完美展現出髮質的光澤，不論綁髮、放髮那微霧感的線條紋理，還能襯托出肌膚的水感呢！

薄紗霧感凍齡小10歲

▲▼ 亞洲黃皮最適合的冷調髮色！2020超顯白髮型「藍莓冰沙色」，加點霧感視覺年齡小10歲。（圖／Bella儂儂提供）

很多人害怕亮髮色的原因，就是害怕它褪色後那黃澄澄的稻草模樣，但這款藍莓冰沙色，剛染上頭時呈現低調黑藍色，隨著清洗次數變多，褪下來的顏色反而會呈現漂亮的霧灰色，一點點薄紗霧感在髮絲間，不但有修飾髮質的效果，背影還會看起來更年輕喔！

低調髮尾刷色更氣質

▲▼ 亞洲黃皮最適合的冷調髮色！2020超顯白髮型「藍莓冰沙色」，加點霧感視覺年齡小10歲。（圖／Bella儂儂提供）

喜歡低調的女孩，在造型變化上，也可以將藍莓冰沙色與原本的黑髮色相互組合，將色彩刷染在髮尾處，微微的藍光在燈光下才會展露出亮眼色澤，只要夾上一點捲度，搭上漸層髮色，即使見家長、上班也不會過於搶眼！儂編還發現，這種微霧感的髮色搭配上半丸子頭，還有日系女孩的甜美氣質！輕盈的視覺感超適合夏天，行動派儂編這周末也要去染一波啦 ~

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest、小紅書

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

染髮, 髮色, 亞洲人, 顯白, 減齡, 膚色
fashion.net

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