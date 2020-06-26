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假期來去東台灣享受慢步調生活！小木屋、古老菸樓　6間高質感民宿推薦

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慢活生活越來越多人所追求的，但往往在忙碌的日常中忘了給自己喘息的時間。不妨選個假日好好到民宿住上幾晚，不用過多的行程，也可以賴在民宿度假讓身心放鬆。儂編整理6間各具特色的民宿，從台北到台東都有，不論是鄉村小木屋、古老菸樓還是夢幻玻璃屋，快點和家人朋友一同享受大自然的悠閒時光吧！

1. W&W House 葳葦民宿

▲▼ 東台灣6間「高質感民宿推薦」！鄉村小木屋、方塊玻璃屋，享受慢活生活零距離。（圖／Bella儂儂提供）

位於金山的《葳葦民宿》，原本老闆是想買下成為和朋友聚會場所，後來改建為民宿提供更多遊客前來，最終定位為包棟民宿。很適合家庭旅行或是朋友出遊，民宿內有廚房設備想自行下廚也很方便，老闆自豪的說：「廚房餐具齊全，只要帶著食材來就可以了，這是我們的特色。」

▲▼ 東台灣6間「高質感民宿推薦」！鄉村小木屋、方塊玻璃屋，享受慢活生活零距離。（圖／Bella儂儂提供）

近年在陽明山天籟社區設置二館《天籟山城會館》可以泡溫泉、遠眺金山海邊。而後老闆又在金山承租一間50年的老房子成為第3館，保留老屋的外觀，室內則是以鄉村又復古的氣息，為老屋注入新面貌。

【店家資訊】

地址：新北市金山區六股林口72-3號
電話：0920 775 155

2. 工匠家閣樓小木屋

想住小木屋還是露營車？一對在宜蘭長大的夫妻，秉持著對自己家鄉的熱愛，在宜蘭頭城經營著《工匠家閣樓小木屋》，從零開始打造小木屋，還擁有一台露營車！

充滿溫馨的小木屋設計成三層樓，坐落在稻田中超有鄉村風情，美到連偶像劇都在這邊取景。露營車室內空間寬敞不會感到有壓迫感，設備一應俱全、乾溼分離的衛浴乾淨又舒適，是很好體驗露營車的機會！

【店家資訊】

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路一段310巷222號
電話： 0912 591 878

3. 呆宅

只想放空靜靜發呆，這邊就可以讓你盡情享受寧靜。《呆宅》在宜蘭冬山鄉四周擁有水境、山景、稻田，可以好好感受宜蘭的風情。從外觀現代感的結構到室內簡潔的裝潢都充滿巧思。

簡單優雅的格局、文青的擺設，讓空間簡約又富有獨特的韻味。沒有華麗的裝飾，但處處用心讓人想多待幾天，在這邊住上幾晚一定可以達到身心靈的休息。

4. 芳草古樹花園

▲▼ 東台灣6間「高質感民宿推薦」！鄉村小木屋、方塊玻璃屋，享受慢活生活零距離。（圖／Bella儂儂提供）

花蓮鳳林是全台菸樓群保留最完整的地方，《芳草古樹花園》結合民宿、庭院及咖啡廳。咖啡廳都是採用自家種植的咖啡豆，甚至研發「擂茶拿鐵」與鳳林客家小鎮的特色相呼應，傳統擂茶加入咖啡之中，帶著穀香、也融合牛奶與咖啡的風味很是特別。

▲▼ 東台灣6間「高質感民宿推薦」！鄉村小木屋、方塊玻璃屋，享受慢活生活零距離。（圖／Bella儂儂提供）

餐廳供應客家及台菜，「招牌春來豬腳」是阿嬤的拿手好菜，客家桶仔雞、鹹蛋茭白筍也是熱門菜色。民宿保留古老菸樓，分為上下兩層空間寬敞乾淨，除了菸樓房型，也有老房子改建的房間及新建的貨櫃雙人房，讓遊客有不同的選擇。

【店家資訊】

地址：花蓮縣鳳林鎮中和路71號　
電話： 03 876 0437、0958 396 777

5. 依山午

喜歡慢活的步調到花蓮準沒錯，在花蓮壽豐鄉的《依山午》民宿，隱密度高又安靜像是住在山裡。一座六角型玻璃屋建築，是一對年輕夫妻開設，以灰色、白色以及木頭原色為主，現代感的裝潢不失品味。

簡潔舒適的環境加上大片落地窗的設計非常悠哉，房間內的浴缸讓你一邊泡湯，一邊聽著蟲鳴鳥叫聲置身在大自然中。除了民宿之外，《依山午》也有咖啡廳，使用自家種植蔬菜，採預約制需要提前預訂，沒有要住宿的遊客不妨到咖啡廳坐坐。

【店家資訊】

地址：花蓮縣壽豐鄉中山路101巷17號　
電話： 0975 737 169

6. 台東天晴民宿

超夢幻玻璃屋讓少女們為之瘋狂，這裡是台東卑南鄉的《天晴民宿》，以「新神社」為名的方塊玻璃屋，外觀小巧可愛裡面空間充裕，黑、白色粗框圍繞搭配木質壁面，既個性又文青讓遊客慕名而來，成為IG熱門打卡景點！

最為特別的莫過於「神社三號」將空間區分為三個部分，底層是兩張雙人床及衛浴，上樓梯後，有張大沙發的客廳，而最頂端又擺放一張雙人床，很適合跟朋友一起住。而最受矚目的「VIP雙人套房」以歐式風格為主，以水池隔開兩間房，加上玻璃外觀是網美們的首選。在這裡每個角落拍起來都很唯美，假日出遊就選這，快預訂吧！

【店家資訊】

地址：台東縣卑南鄉泰安村泰安路486-10號
電話：0927 900 900

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@abbyho_0917、@vivian2.4、@mini8974155、@candylo_xoxo、@brendacute123、@__ss177、@rachel.xinru、@zhi_chi27、芳草古樹花園、FB@W&W House 葳葦民宿

編輯整理：林芊佑

 【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

台灣東部, 住宿, 民宿推薦, 慢活, 旅遊
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